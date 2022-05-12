Сб, 14.05.2022
Я думаю, в течение месяца или двух будет лавина банкротств Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства
Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства

За особо тяжкое преступление полиция разыскивает мужчину

ФОТО: Valsts policija

Госполиция за совершение особо тяжкого преступления разыскивает Айгара Боже 1959 года рождения.

ФОТО: Госполиция

В последний раз мужчину видели 12 мая около 15:10 в рижском микрорайоне Агенскалнс, возле больницы им. Страдиня.

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в брюки цвета хаки в стиле милитари, темно-синюю куртку и темную спортивную обувь.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто видел этого человека или может предоставить информацию о его местонахождении, позвонив по телефону 110, 266 536 89 или 670 866 75.

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