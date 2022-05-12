За особо тяжкое преступление полиция разыскивает мужчину

ФОТО: Госполиция

В последний раз мужчину видели 12 мая около 15:10 в рижском микрорайоне Агенскалнс, возле больницы им. Страдиня.

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в брюки цвета хаки в стиле милитари, темно-синюю куртку и темную спортивную обувь.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто видел этого человека или может предоставить информацию о его местонахождении, позвонив по телефону 110, 266 536 89 или 670 866 75.