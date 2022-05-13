Омбудсмен требует решить вопрос с доступностью услуг PMLP

Янсонс подчеркивает, что необходимо немедленно найти решение, чтобы основные услуги PMLP были доступны населению в разумные сроки, не превышающие 30 дней. Ответа от правительства о планируемых мерах омбудсмен ждет до конца мая.

Как указал Янсонс, в настоящее время проблемы с доступностью основных услуг PMLP, таких как выдача удостоверяющих личность документов, не только вызывают обеспокоенность по поводу соблюдения в учреждении принципов хорошего управления, но и указывают на системные недостатки в организации работы учреждения, что подрывает авторитет госуправления в целом.

Сложности с оказанием услуг PMLP населению наблюдаются по крайней мере с лета 2021 года. Омбудсмен с пониманием относится к разъяснениям начальника управления Майры Розе о причинах такой ситуации и положительно оценивает запланированные меры, однако на данный момент ситуация недопустима и требует немедленных действий.

Как указали в бюро омбудсмена, неспособность PMLP обеспечить доступность услуг влияет на соблюдение основных прав человека. Во-вторых, закон гласит, что удостоверение личности или паспорт гражданина или негражданина Латвии является обязательным удостоверяющим личность документом. Недопустимо, что из-за неэффективной деятельности государства к 1 января 2023 года может сложиться ситуация, когда у всех граждан или неграждан Латвии, достигших 15-летнего возраста, не будет возможности оформить и получить документы.

"Если государство требует от человека законопослушных действий, то закон должен быть выполним. Если человек не может выполнить установленные для него обязанности из-за действий государственного учреждения, он в этом не виноват", - указали в бюро.

В-третьих, работники PMLP имеют право на справедливые, безопасные и безвредные для здоровья условия труда, что включает в себя право на соответствующую нагрузку и справедливую оплату труда.

"Несомненно, нынешнюю ситуацию дополнительно усугубили последствия пандемии Covid-19, в результате чего образовался большой объем подлежащих обмену и еще не выданных удостоверяющих личность документов, а также поток гражданских жителей из Украины", - отмечает омбудсмен.

Янсонс указал, что ответственность за неспособность PMLP эффективно и достаточно качественно выполнять функции в равной степени несет и Министерство внутренних дел.

Как сообщалось, в конце апреля для уменьшения очередей посетителей правительство из средств на непредвиденные расходы решило выделить PMLP 223 812 евро для создания 20 дополнительных рабочих мест с 1 июня по 31 декабря.