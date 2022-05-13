"Вот заявление на тебя": Почему к Тарасову и Бузовой домой приезжала полиция?

Дмитрий Тарасов опроверг слухи о том, что в 2013 году к ним с Ольгой в район Якиманка несколько раз наведывался участковый. Приехать сотрудник правоохранительных органов, по словам футболиста, мог лишь единожды, когда у Тарасова произошла драка в ближайшем ресторане.

"Они оскорбили Олю (Ольга Бузова. - Прим. ред.). Произошел конфликт. Мы подрались, разъехались, а после искал участковый: "Вот заявление на тебя", - вспоминает Тарасов.

Дмитрий Тарасов отрицает обвинения Ольги Бузовой в домашнем насилии и дебошах. Спортсмен подчеркивает, что они с Ольгой почти не бывали дома на Якиманке. Приходили только ночевать и переодеваться. Дом для них был как гостиница: "Это абсолютный бред. Это неправда. 100% вранье".

Дмитрий Тарасов не отрицает, что к нему в те годы могла приехать полиция из-за драк, когда ему приходилось вставать на защиту Бузовой.

"Меня учили в жизни, что не нужно драться [...]. Но есть честь для меня, есть грань, которую людям я не позволяю переходить", - объясняет Тарасов, добавляя, что когда вопрос касался чести супруги, на тот момент - Ольги Бузовой, конфликт тогда был неизбежен, а потому произошла драка.

Дмитрий подчеркивает, что обвинения Ольги в насилии с его стороны - это неправда. Подобного никогда не было: "Были конфликты, как и у всех, но именно драться и полиция - нет".

Видео: Интервью Дмитрия Тарасова