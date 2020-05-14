"Рад, что у меня с ней не было детей": Тарасов о браке с Бузовой, попытке ЭКО и разводе

Тарасов признался, что он молчал шесть лет и наблюдал за происходящим. Но теперь ему хочется все рассказать. Дмитрий ответил на все претензии и обвинения Бузовой. Он подчеркивает, что она о многом умолчала и даже соврала. В частности, утверждала, что муж подталкивал ее к операции по увеличению груди.

Тарасов ответил, что это неправда. Ольга сама якобы комплексовала и хотела сделать себе грудь. Футболист подчеркнул, что он за естественную красоту.

"Это вообще смешно", - добавил он.

Бузова также указывала, что причиной развода стали измены со стороны спортсмена, но Тарасов ответил, что это не было истинной причиной. Дело в том, что он хотел детей, но Ольга настояла, что в этом случае ей нужна пышная свадьба. Они заключили соглашение. Тарасов согласился, но объяснил, что на таких условиях придется составлять брачный контракт.

Ранее в интервью Алене Жигаловой Бузова рассказала о пункте, согласно которому она была обязана родить ребенка в течение 6 лет. Но такого условия не было.

Тарасов объяснил, что в браке они жили хорошо. Он был счастлив, но ему хотелось семью. Бузова же была увлечена своей работой. Он пытался сдерживать Ольгу и многое ей запрещал. Они неоднократно вели разговоры про детей, но за пять лет у них ничего не выходило. Ольга обвиняла Дмитрия, а он проверялся, и врачи его убедили, что у него все хорошо.

"Я начал подозревать, что человек не хочет", - пояснил Тарасов.

Футболист был готов на все. Ему хотелось большую семью. (Во втором браке у Тарасова две дочери.)

Он пытался объяснить Ольге, что если она бесплодна - это одно, но если она просто сама не хочет... Он бы согласился на ЭКО, суррогатных матерей, но девушка должна была сама хотеть.

В итоге Тарасов предложил Бузовой ЭКО и посмотрел на ее реакцию. Ольга согласилась. Прошло два дня, и певица стала расспрашивать, а зачем им два ребенка. Он объяснил, что не хочет растить детей в старости. Проще воспитать их сейчас. Таким образом, планы о семье сошли на нет. Между супругами возникла пропасть.

"Я устал и понял, что человек не хочет. Я отпустил ситуацию", - признается Дмитрий.

Он все отпустил, его спасало общение с друзьями и собаками. Отношений на стороне у Тарасова не было. Для него развод тоже был тяжелым, ведь это не было так просто. Он считает, что многое дал Ольге в браке и хотел получить взамен семью.

"Она получала подарки, летала отдыхать. Что я взамен получил?" - спрашивает Дмитрий.

Развод пары длился всего 5 минут, так как у них был брачный контракт. О браке со звездой "Дома-2" Тарасов не жалеет.

"Я рад, что у меня с ней не было детей", - говорит сейчас футболист.

Дмитрий Тарасов прервал молчание по причине того, что про него говорят неправду. Ольга многое недоговаривает. Спортсмен сидел и анализировал прошлое. Он не хочет больше молчать. Зачем Бузова врет о нем на телеканалах? По его словам, она брачный контракт вообще не читала, а также пугала его - жаловалась очень серьезным людям. Об этом звезда не рассказывает на телешоу.

"Она пожаловалась, что я ей угрожаю и хочу ее убить", - рассказал Тарасов.

Дмитрий считает, что это интервью не пройдет бесследно. Он уверен, что Бузова хайпанет. Ему была понятно, что после развода Ольга взлетит. Но в браке у него были свои мужские правила. Он ее сдерживал и это понимал.

Видео: Интервью с Дмитрием Тарасовым