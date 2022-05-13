Голубева утверждает, что Кариньш во время встречи не критиковал ее работу

Как сообщили в Государственной канцелярии, премьер-министр сразу после возвращения из Канады, где он был с рабочим визитом, встретился с представителями объединения политических партий "Для развития/За!", в том числе с министром внутренних дел. На понедельник, 16 мая, в 12:00 Кариньш назначил внеочередное заседание коалиции.

"Укрепление внутренней и внешней безопасности страны является высшим приоритетом правительства. Латвия - демократическое, независимое и правовое государство, в котором его народ имеет право чувствовать себя в полной безопасности, выражая свою гражданскую, демократическую и патриотическую позицию", - заявил премьер-министр.

В свою очередь, министр сообщила агентству LETA, что на встрече обсуждалась ситуация в связи с заявлением Национального объединения (НО). Она также проинформировала премьер-министра о действиях, предпринятых для поддержания общественного порядка в пятницу,

и никаких упреков в связи со своей работой во время встречи не получила.

Как сообщалось, премьер-министр поручил министру внутренних дел представить правительству оценку действий органов внутренних дел 9 и 10 мая в парке Победы и план дальнейших действий по поддержанию общественного порядка с учетом произошедшего.

Парламентская фракция и правление НО требуют от Кариньша отставки Голубевой в связи с событиями в парке Победы.