В Украине выпустили игральные карты с фото российских "военных преступников"

Он напомнил, что в 2002 году Центральное командование армии США выпустило игральные карты с фотографиями разыскиваемых военных преступников, чтобы помочь американским солдатам запоминать их лица во время игры в карты.

"В 2022 году волонтеры международного исследовательского движения InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе меня, выпустили две колоды карт с изображениями военных преступников Российской Федерации и российскими политиками и пропагандистами. Так, совместными усилиями солдат и добровольцев, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма обязательно будет бита как на поле боя, так и в информационной плоскости. Вместе к победе! Слава Украине!", - сообщил Залужный.