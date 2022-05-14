Видео ⟩ "Евровидение-2022": порядок выступлений и все 25 песен
14 мая в Турине пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2022". В нем выступят 25 участников.
14 мая в Турине пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2022". В нем выступят 25 участников.
"Евровидение-2022": все участники финала
Это чешская группа из трех человек, исполняющая электропоп.
За эту песню было отдано много голосов. Видимо, зрителям "Евровидения" понравилась такая смесь балканского фольклора и сальсы.
Группа The Rasmus была образована в 1994 году в Хельсинки. Состав группы неоднократно менялся, а в текущий состав входят Лаури Юлонен (вокал), Ээро Хейнонен (бас), Аки Хакала (ударные) и Эмилия Сухонен (гитара). Лаури и Ээро работают в группе с момента ее основания, Аки присоединился к ним в 1999 году, а Эмилия - в этом году. Эмилия также известна как гитаристка группы TikTak, имевшей большой успех в Финляндии в 2000-х.
Международную популярность группа приобрела в 2003 году, когда выпустила свой пятый альбом Dead Letters, а главный сингл из этого альбома In the Shadows возглавив чарты Европы, Северной Америки и Новой Зеландии.
Певец и автор песен Мариус Беар (наст. имя - Мариус Хюгли) родился 21 апреля 1993 года в городе Энгенхюттен в Швейцарии. По образованию он механик, однако отказался от профессии в пользу музыкальной карьеры.
Впервые с 1996 года страна представила на "Евровидении" песню на бретонском - древнем кельтском - языке, на котором говорят некоторые пожилые французы.
В 2022 году Норвегию представляет поп-дуэт Subwoolfer. Коллектив образовался в 2021 году. Участники называют себя Кейт и Джим и выступают в черных костюмах и желтых волчьих масках. Любопытный факт: настоящие имена и личности участников дуэта держатся в секрете. Вместо этого они распространили в Сети вымышленную историю о себе, в которой рассказывалось о том, что они начали свою музыкальную карьеру 4,5 миллиарда лет назад на Луне и являются самой успешной группой в нашей галактике. Subwoolfer - это симбиоз слов subwoofer (сабвуфер) и wolf (волк). На сцене к участникам дуэта присоединяется диджей Астронавт (DJ Astronaut).
Армения вновь вернулась на "Евровидение" после годового перерыва. В прошлом году страна не выдвигала участников из-за войны в Нагорном Карабахе.
Баллада в исполнении двух итальянских музыкантов.
Испанская певица Шанель с зажигательным и пикантным номером.
Певица и автор песен из Нидерландов S10 (наст. имя - Стиен ден Холландер) в 2019 году была награждена премией Эдисона за свой альбом Snowsniper.
Она работает в жанре современной танцевальной и экспериментальной поп-музыки. В 2021 году была награждена премией Pop Stipendium, присуждаемой подающим надежды музыкальным талантам.
На "Евровидении" в Турине S10 исполнит современную балладу De Diepte.
Хип-хоп-группа Kalush Orchestra соединяет в себе народное звучание и современные мотивы. В аранжировках музыканты активно применяют различные народные инструменты.
Группа названа в честь украинского города Калуш, расположенного в предгорьях Карпат. Музыканты считают этот город своим талисманом, который вдохновляет их на использование в своих песнях различных фольклорных элементов и аутентичной украинской музыки. Дебют коллектива состоялся в 2019 году с песней "Не маринуй". В том же году Kalush Orchestra начали сотрудничество с американским хип-хоп-лейблом Def Jam, входящим в лейбл Universal Music Group. В 2001 году вышел их дебютный альбом HOTIN. На большой сцене "Евровидения" они исполнят песню Stefania, посвященную матери основателя группы Олега Псюка.
Молодой немецкий музыкант с американскими корнями совсем недавно начал свою музыкальную карьеру.
Литву в этом году представляет 34-летняя джазовая певица Моника Лю (Monika Liu, наст. имя - Монике Любинайте). Моника занимается музыкой с пяти лет. Сначала это была скрипка, а потом вокал. После она изучала джазовую музыку и вокал в Клайпедском университете, затем училась в колледже Беркли в Бостоне, США, и на некоторое время переехала в Лондон, прежде чем вернуться в Литву.
Сейчас Моника активно работает на телевидении. Зрителям она знакома по телепроекту LRT Auksinis balsas ("Золотой голос"), а также была судьей на шоу "Голос Литвы" в 2020 году и "Певец в маске" в 2021 году.
В Турине Моника исполнит песню Sentimentai. Это будет первая с 2001 года песня на конкурсе "Евровидение", которая прозвучит на литовском языке.
Азербайджан на конкурсе "Евровидение" в 2022 году представит 23-летний Надир Рустамли. Надир Рустамли получил известность после победы в шоу The Voice - Səs Azərbaycan, где его наставником был победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов. "Я хочу продемонстрировать на этом конкурсе и свой вокал, и все возможности своего голоса, и национальность", - объяснил он свое желание участвовать. На конкурсе в Турине Надир исполнит балладу Fade To Black.
Любопытный факт: певец Джереми Макизе является известным футболистом.
Любопытный факт: псевдоним Аманды - это название норвежского городка Тенфьорд, куда она переехала с семьей в 3-летнем возрасте. Аманда невероятно музыкальна. Она играет на пианино с 5 лет. Свою первую награду получила в 2015 году. Она неоднократно участвовала в различных музыкальных конкурсах, фестивалях и гала-концертах в Норвегии и за ее пределами. Выступала в турах на разогреве у популярной в Северной Европе поп-инди-группы Highsakite. Музыка Аманды - это смесь современной поп-музыки, фолка, электроники и эмбиента. В ее творческой копилке два EP. В 2020 году Netflix выбрал песню Аманды Troubled Water в качестве саундтрека к сериалу Spinning Out. Интересно: Аманда получает образование в области медицины и подрабатывает в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. В Турине Аманда исполнит эмоциональную балладу Die Together.
Три сестры - Сигга, Бета и Элин - исполнили песню о надежде на лучшее на своем родном языке.
Systur - это трио, состоящее из сестер Сигридур, Элизабет и Элин Эйторсдоттир из Рейкьявика.
Zdob şi Zdub основана в 1994 году. В дискографии рок-группы уже 10 альбомов. Музыканты дважды представляла Молдову на конкурсе "Евровидение" - в 2005 и 2011 годах. В 2005 году на конкурсе в Киеве они заняли 6-е место, а в 2011 году в Дюссельдорфе - 12-е. В Турине к ним присоединится фолк-дуэт Fraţii Advahov из Кишинева. Zdob şi Zdub и Fraţii Advahov исполнят песню Trenulețul.
Великолепная песня от Швеции.
Больше всего зрители запомнили не песню Шелдона, а его внешний вид. Музыкальная карьеру Шелдон начал в 2016 году с участия в восьмом сезоне шоу талантов The X Factor Australia. В шоу он выступал в составе бойз-бэнда Time and Place. В 2018 году Шелдон участвовал в шоу The Voice in Australia и занял третье место в финале. Певец вернулся на шоу год спустя, но выбыл в полуфинале. В 2020 году Шелдон принял участие в шоу America’s Got Talent и выбыл в третьем четвертьфинале. Шелдон исполнит песню Not The Same.
Яркий номер в рок-стиле имеет много цитат, посвященных звездам рок-музыки Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи. У Великобритании в этом году есть шанс на победу!
Представитель Польши Охман является внуком известного в Польше оперного певца.
Настоящее имя - Ана Джурич. Ее музыкальная карьера началась в 1997 году, когда Ана вошла в состав группы Mistakemistake. Первая известность к певице пришла в составе группы Zemlja gruva!, где она была солисткой. Группа выпустила три студийных альбома и приняла участие в национальном отборе Beovizija в 2008 и 2009 годах. Konstrakta исполнит на конкурсе песню In Corpore Sano. Во время номера певица делает необычную вещь - моет руки в тазике.
Последним в финале выступит эстонский певец с глубоким низким голосом. Стефан исполнит балладу о надежде в стиле кантри.
Галерея: Первый финал конкурса "Евровидение-2022"
Галерея: Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022"
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