Видео ⟩ "Евровидение-2022": порядок выступлений и все 25 песен

Сейчас Моника активно работает на телевидении. Зрителям она знакома по телепроекту LRT Auksinis balsas ("Золотой голос"), а также была судьей на шоу "Голос Литвы" в 2020 году и "Певец в маске" в 2021 году.

В Турине Моника исполнит песню Sentimentai. Это будет первая с 2001 года песня на конкурсе "Евровидение", которая прозвучит на литовском языке.

15. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black

Азербайджан на конкурсе "Евровидение" в 2022 году представит 23-летний Надир Рустамли. Надир Рустамли получил известность после победы в шоу The Voice - Səs Azərbaycan, где его наставником был победитель "Евровидения-2011" Эльдар Гасымов. "Я хочу продемонстрировать на этом конкурсе и свой вокал, и все возможности своего голоса, и национальность", - объяснил он свое желание участвовать. На конкурсе в Турине Надир исполнит балладу Fade To Black.

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Любопытный факт: певец Джереми Макизе является известным футболистом.

17. Греция: Аманда Тенфьорд – Die Together

Любопытный факт: псевдоним Аманды - это название норвежского городка Тенфьорд, куда она переехала с семьей в 3-летнем возрасте. Аманда невероятно музыкальна. Она играет на пианино с 5 лет. Свою первую награду получила в 2015 году. Она неоднократно участвовала в различных музыкальных конкурсах, фестивалях и гала-концертах в Норвегии и за ее пределами. Выступала в турах на разогреве у популярной в Северной Европе поп-инди-группы Highsakite. Музыка Аманды - это смесь современной поп-музыки, фолка, электроники и эмбиента. В ее творческой копилке два EP. В 2020 году Netflix выбрал песню Аманды Troubled Water в качестве саундтрека к сериалу Spinning Out. Интересно: Аманда получает образование в области медицины и подрабатывает в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. В Турине Аманда исполнит эмоциональную балладу Die Together.

18. Исландия: Systur – Með hækkandi sól

Три сестры - Сигга, Бета и Элин - исполнили песню о надежде на лучшее на своем родном языке.

Systur - это трио, состоящее из сестер Сигридур, Элизабет и Элин Эйторсдоттир из Рейкьявика.

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Zdob şi Zdub основана в 1994 году. В дискографии рок-группы уже 10 альбомов. Музыканты дважды представляла Молдову на конкурсе "Евровидение" - в 2005 и 2011 годах. В 2005 году на конкурсе в Киеве они заняли 6-е место, а в 2011 году в Дюссельдорфе - 12-е. В Турине к ним присоединится фолк-дуэт Fraţii Advahov из Кишинева. Zdob şi Zdub и Fraţii Advahov исполнят песню Trenulețul.

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Великолепная песня от Швеции.

21. Австралия: Шелдон Райли – Not The Same

Больше всего зрители запомнили не песню Шелдона, а его внешний вид. Музыкальная карьеру Шелдон начал в 2016 году с участия в восьмом сезоне шоу талантов The X Factor Australia. В шоу он выступал в составе бойз-бэнда Time and Place. В 2018 году Шелдон участвовал в шоу The Voice in Australia и занял третье место в финале. Певец вернулся на шоу год спустя, но выбыл в полуфинале. В 2020 году Шелдон принял участие в шоу America’s Got Talent и выбыл в третьем четвертьфинале. Шелдон исполнит песню Not The Same.

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Яркий номер в рок-стиле имеет много цитат, посвященных звездам рок-музыки Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи. У Великобритании в этом году есть шанс на победу!

23. Польша: Охман – River

Представитель Польши Охман является внуком известного в Польше оперного певца.

24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

Настоящее имя - Ана Джурич. Ее музыкальная карьера началась в 1997 году, когда Ана вошла в состав группы Mistakemistake. Первая известность к певице пришла в составе группы Zemlja gruva!, где она была солисткой. Группа выпустила три студийных альбома и приняла участие в национальном отборе Beovizija в 2008 и 2009 годах. Konstrakta исполнит на конкурсе песню In Corpore Sano. Во время номера певица делает необычную вещь - моет руки в тазике.

25. Эстония: Стефан – Hope

Последним в финале выступит эстонский певец с глубоким низким голосом. Стефан исполнит балладу о надежде в стиле кантри.

Галерея: Первый финал конкурса "Евровидение-2022"

Галерея: Второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022"