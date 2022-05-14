Нет, мир не "за Россию"

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

- утверждается в видео.

Это утверждение не имеет под собой никаких оснований. Организация Объединенных Наций 2 марта этого года приняла резолюцию, в которой осудила агрессию России в Украине. В голосовании резолюцию поддержала 141 страна. Россия, Беларусь и еще три страны проголосовали против, 35 стран воздержались, а 12 в голосовании не участвовали.

В упомянутых в видео странах с начала войны проходили массовые протесты в поддержку Украины.

В Германии в апреле проходили различные митинги - как пророссийские, так и против вторжения Российской Федерации в Украину. Как сообщает немецкое издание Deutsche Welle (здесь), на протестах за Россию в Ганновере собралось около 350 автомобилей, в то время как в центре Ганновера три с половиной тысячи человек вышли протестовать против нападения России на Украину. А в конце февраля, через несколько дней после нападения, на улицы Берлина вышли 120 тысяч человек - этот протест стал одним из крупнейших в новейшей истории Германии. В свою очередь, организаторы акции заявили, что на демонстрацию пришли полмиллиона человек. Согласно результатам опроса немецкого института Infratest dimap, 89% жителей Германии очень беспокоятся или сильно беспокоятся об украинцах, а 77% опрошенных боятся, что Украина будет полностью оккупирована.

В видео также рассказывается о якобы большой поддержке России в Италии:

"В Италии с криками "Ублюдок" и "Убийца" толпа встречает премьер-министра, который поддерживает нацистский режим на Украине", -

гласит надпись на кадрах из видео, снятого в Риме. Однако этот митинг проходил в октябре 2021 года и люди собрались там, чтобы выразить недовольство по поводу планов правительства об обязательных "зеленых паспортах".

Кадры, использованные в видео, не имеют никакого отношения к войне России в Украине. На них изображены протесты против условий выдачи сертификатов о вакцинации в октябре 2021 года. Слева - скриншот с сайта итальянского СМИ Il Fatto Quotidiano ФОТО: скриншот видео

Также и в городах Италии в акциях в поддержку Украины участвовало гораздо больше людей, чем в демонстрациях в поддержку начатой Россией войны. Там на акции протеста собирались тысячи людей. По данным опроса Demos, более 44% итальянцев выражают доверие Украине, в то время как доверие России минимально - оно составляет 7%. Как отмечает итальянская газета la Repubblica, два года назад показатель доверия населения России был намного выше - 25%.

В столице Греции тысячи человек вышли поддержать Украину и выразить свою солидарность 1 марта. По данным опроса компании Aboutpeople для программы 20/20 на канале NEWS 24/7, жители Греции также очень обеспокоены войной между Россией и Украиной, при этом 21% опрошенных поддерживает сторону России. В свою очередь, в Болгарии тысячи жителей в разных городах страны собрались в поддержку Украины 26 марта. Там, по результатам опроса агентства Alpha Research, число сторонников Путина снижается: в апреле Россию поддержали 25% из 32% в первые дни войны. Открыто выраженное негативное мнение о Путине достигло 61% против 48%, зарегистрированных в конце февраля.

Вывод: То, что "мир за Россию", не подтверждается ни позициями стран в ООН, ни результатами опросов общественного мнения.