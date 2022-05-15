Бойня на территории супермаркета в США: убиты 10 человек, задержан 18-летний парень

Как сообщает Русская служба ВВС, днем в субботу подозреваемый вошел в супермаркет и открыл огонь. По информации полиции, для онлайн-трансляции нападения он использовал камеру.

"Мы расследуем этот инцидент как преступление на почве ненависти и как случай насильственного экстремизма на расовой почве", - заявил на пресс-конференции представитель ФБР в Буффало Стивен Белонгиа.

По предположению полиции, подозреваемый потратил несколько часов, чтобы добраться до района города, населенного в основном темнокожими. Большинство жертв стрелка - афроамериканцы.

Еще три человека - все работники супермаркета - получили ранения.

Нападавшего пытался застрелить полицейский в отставке, работавший охранником в супермаркете, однако он был убит.

Сообщается, что стрелок был вооружен мощной винтовкой, на нем были шлем и бронежилет. Сначала он пытался вступить с прибывшими полицейскими в противостояние, однако затем сложил оружие и был задержан.

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Суд назначил ему судебно-медицинскую экспертизу. Парню грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, так как в штате Нью-Йорк смертная казнь отменена.

В беседе с Си-би-эс источник в полиции рассказал, что во время нападения мужчина выкрикивал оскорбления на расовой почве.

О происшествии в Буффало доложено президенту США Джо Байдену. "Президент и первая леди молятся за тех, кто погиб, и за их близких", - говорится в заявлении Белого дома.