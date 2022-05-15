"В каждом заключенном видел человека". Умер правозащитник Андрей Бабушкин

При этом Лев Пономарев подчеркивает, что Бабушкин в качестве правозащитника контролировал не только тюремную систему, но и МВД. Он был членом общественного совета ГУВД Москвы. "Посещал отделения полиции и находил там незаконно задержанных и отвратительные условия содержания. По результатам его инспекций людям делали выговоры. Это был главный правозащитный инспектор в Москве и России", - говорит Пономарев.

Федотов вспоминает, что после одной из встреч совета с президентом Путиным он предложил членам СПЧ (человек 7-8, включая Бабушкина) дойти до его кабинета, выпить чаю и обсудить прошедшую встречу. Бабушкин говорит: "Михаил Александрович, может быть, зайдем по дороге проверим отдел полиции Китай-города?" Я говорю: "Ну Андрей, ну давайте вы в другой день его проверите?" Он отвечает: "Ну хорошо, тогда вы идите, а я проверю и к вам присоединюсь".

"Не обозлился и не бросил правозащиту"

По словам Меркачевой, Бабушкин "был одним из идеологов закона "Об общественном контроле": "А последнее, что мы делали, - разрабатывали поправки в правила внутреннего распорядка колоний, СИЗО и исправительных центров. Он боролся за все, что могло бы облегчить жизнь заключенных. Не все, что он предлагал прошло, но он по-настоящему боролся".

Меркачева говорит, что "его все знали, он мог позвонить любому - уполномоченному по правам человека, министру, главе ФСИН - и сказать, что там кого-то бьют или пытают". "Не все чиновники его понимали и принимали, но некоторые осознавали масштаб этой фигуры, потому что он ничего не боялся, не боялся попросить за любого - оппозиционера, криминального авторитета, убийцу. Если права человека нарушались, он просил за любого, не думая о последствиях для себя и кого то ни было".

Один из осужденных, для которого Бабушкин и его комитет "За гражданские права" добивались УДО, по словам Меркачевой, после освобождения пришел в дом правозащитника и убил его мать. Эту историю вспоминает и Светлана Ганнушкина. По словам обеих, это было тяжелейшим ударом для правозащитника, но, несмотря на это, он "не обозлился и не бросил правозащиту".

"Вот такое абсолютно беззаветное служение идее прав человека, потому что он в каждом заключенном, в каждом, кто пришел к нему со своей просьбой, видел человека", - говорит Михаил Федотов.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в своем "Фейсбуке" написал, что "столько боли и горя, сколько видел по тюрьмам своими глазами Андрей Бабушкин, не видел никто другой…". "Бабушкин по нашей просьбе сначала согласовал посещение иркутских пыточных весной 2021 года, а после, осенью - вылетал в Саратов, в ОТБ-1" , написал правозащитник.

Ева Меркачева ездила в ОТБ-1 вместе с Бабушкиным: "Я уверена, что без него не смогла бы, потому что у меня был шок и ужас, но он сидел рядом со мной, и мы все это записывали и вышли оттуда и рассказали об этом".

Поэт и краевед

Лев Пономарев вспоминает, что Бабушкин был поэтом и писал стихи, "иногда наивные", и публиковал их у себя на странице в "Фейсбуке".

Кроме того, Бабушкин был краеведом и лектором, говорит Пономарев: "Когда он стал депутатом местного совета в Москве, то досконально изучил историю своего района и выступая перед школьниками, рассказывал и о районе, и о правах человека".

Еще Бабушкин знал историю, особенно северных народов, и выступал в их защиту, рассказывает Лев Пономарев. О малых народах Бабушкин говорил и Путину на встрече СПЧ с президентом в декабре 2021 года.