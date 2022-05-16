Первые впечатления: семиместная Dacia Jogger

Dacia Jogger ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Приятно удивило пространство, предусмотренное для пассажиров на шестом и седьмом сиденьях, т.е. в багажном отделении. Обычно при таких решениях у людей не выходит ни нормально войти, ни достаточно комфортно сидеть на таких местах. Jogger оказывается на шаг впереди многих других, даже во много раз более дорогих автомобилей. Легким движением руки - опустите спинку, приподнимите сиденье и, благодаря широкой двери - вуаля - перед нами вход будто в медвежью берлогу с двумя, не побоюсь сказать, полноразмерными сиденьями. Положительный опыт с ними не заканчивается, даже когда места на среднем ряду возвращаются в исходное положение.

Кто бы мог подумать, что на третьем ряду не придется сидеть, уперев нос в коленки, а небольшое окошко (к тому же открываемое) позволит наблюдать за окрестностями.

Таким образом вы будете готовы к путешествию в приличном положении даже на далекие расстояния. Я могу представить поездку если не в Берлин или Таллинн, то в отдаленный латвийский город - уж точно.

Dacia Jogger ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Если у Dacia Jogger задействовать все семь посадочных мест, свободного объема в багажнике остается не так много - 213 литров, что по сегодняшним меркам не так внушительно, хоть и хватит для покупок из многофункционального магазина. Когда же сиденья третьего ряда опущены, места становится больше - 712 литров. Однако следует отметить, что в опущенном состоянии спинки сидений не упираются в пол, а выпирают довольно высоко со стороны крышки багажника. Хорошая новость заключается в том, что

сиденья третьего ряда при помощи специального рычага можно вовсе убрать.

Поэтому при правильном планировании Jogger можно превратить как в семиместную легковушку, так и в универсал объемом 1819 литров, если сложить и сиденья среднего ряда. Другими словами, новую Dacia можно трансформировать под любую ситуацию. Без третьего ряда и со сложенным средним, этот автомобиль Renault Group также может стать и местом для ночлега.

Dacia Jogger ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Внешне Dacia Jogger - привлекательный автомобиль с новой фирменной решеткой радиатора и фарами с Y-образными светодиодными огнями для дневной езды. В профиль в глаза бросается легкое возвышение крыши за сиденьями переднего ряда для большего пространства сзади. Но

больше всего впечатление производит внушительная колесная база, которая у этой модели составляет аж 2898 миллиметров.