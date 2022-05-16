Первые впечатления: семиместная Dacia Jogger

Идеальный автомобиль за смешные деньги - мечта всех покупателей новых авто. Нет сомнений, что и производители хотели бы предлагать такие машины, но из соображений устойчивости бизнеса приходится идти на компромиссы - повышать цены или сокращать вариативность материалов и оборудования. Dacia с незапамятных времен выбрала путь низкой стоимости, что заметно и в новой модели Jogger, которая предлагает большую вместимость и достаточно высокий комфорт, при этом не скрывая, как бренду удается удерживать цену в районе 15 тысяч евро. И это не так много для автомобиля такой комплектации и размера.
Размеры Dacia Jogger впечатляют. В цифрах это, пожалуй, ближе к 4,5, чем к 5 метрам, но вместимость салона на этом фоне аналогична автомобилям, которые как раз ближе к пятиметровой отметке.
По концепции Jogger представляет собой нечто среднее между универсалом и минивэном, но с чертами кроссовера,
о чем свидетельствует солидный дорожный просвет в 20 сантиметров. Плюсы клиренса комментировать особо нечего - чем он выше, тем легче машине находиться в плохих дорожных условиях, снегу, а также в городских джунглях со всеми дефектами покрытия и ямами во дворах многоквартирных домов.
Галерея: Dacia Jogger
В характеристиках машины, традиционно приписываемых универсалам и минивэнам, каждый сможет воочию убедиться, как только откроет дверь и сядет на любое из мест. В кресле водителя и рядом с ним, как обычно, достаточно места над головой и, несмотря на компактные размеры, довольно много свободного пространства до двери и между локтями сидящих рядом людей.
В креслах второго ряда сюрпризом оказывается то, что сиденья немного приподняты.
Это удобно и определенно более привлекательно для тех, у кого до сих пор были проблемы с низкими автомобильными сиденьями, куда можно "упасть", а потом невозможно выбраться. На то, что второй ряд сидений немного выше, указывает и небольшой подъем в крыше за первым рядом. Это не только полезно, но и стильно, поскольку делает Jogger еще более похожим на минивэн, оставаясь при этом универсалом со всеми плюсами и минусами. Единственный нюанс, который хочется добавить - встроенные откидные столики в спинках передних сидений, которые имеют тенденцию застревать, если сиденья отодвинуть слишком далеко назад. С другой стороны - как часто кто-то будет ими пользоваться? Это, в конце концов, не авиалайнер, где подают закуски и горячие блюда.
Приятно удивило пространство, предусмотренное для пассажиров на шестом и седьмом сиденьях, т.е. в багажном отделении. Обычно при таких решениях у людей не выходит ни нормально войти, ни достаточно комфортно сидеть на таких местах. Jogger оказывается на шаг впереди многих других, даже во много раз более дорогих автомобилей. Легким движением руки - опустите спинку, приподнимите сиденье и, благодаря широкой двери - вуаля - перед нами вход будто в медвежью берлогу с двумя, не побоюсь сказать, полноразмерными сиденьями. Положительный опыт с ними не заканчивается, даже когда места на среднем ряду возвращаются в исходное положение.
Кто бы мог подумать, что на третьем ряду не придется сидеть, уперев нос в коленки, а небольшое окошко (к тому же открываемое) позволит наблюдать за окрестностями.
Таким образом вы будете готовы к путешествию в приличном положении даже на далекие расстояния. Я могу представить поездку если не в Берлин или Таллинн, то в отдаленный латвийский город - уж точно.
Если у Dacia Jogger задействовать все семь посадочных мест, свободного объема в багажнике остается не так много - 213 литров, что по сегодняшним меркам не так внушительно, хоть и хватит для покупок из многофункционального магазина. Когда же сиденья третьего ряда опущены, места становится больше - 712 литров. Однако следует отметить, что в опущенном состоянии спинки сидений не упираются в пол, а выпирают довольно высоко со стороны крышки багажника. Хорошая новость заключается в том, что
сиденья третьего ряда при помощи специального рычага можно вовсе убрать.
Поэтому при правильном планировании Jogger можно превратить как в семиместную легковушку, так и в универсал объемом 1819 литров, если сложить и сиденья среднего ряда. Другими словами, новую Dacia можно трансформировать под любую ситуацию. Без третьего ряда и со сложенным средним, этот автомобиль Renault Group также может стать и местом для ночлега.
Внешне Dacia Jogger - привлекательный автомобиль с новой фирменной решеткой радиатора и фарами с Y-образными светодиодными огнями для дневной езды. В профиль в глаза бросается легкое возвышение крыши за сиденьями переднего ряда для большего пространства сзади. Но
больше всего впечатление производит внушительная колесная база, которая у этой модели составляет аж 2898 миллиметров.
И тот факт, что расстояние между осями - без 10,2 см 3 метра, также прекрасно объясняет просторность салона и предоставляемый пассажирам комфорт. В этом классе эквивалент найти будет сложно. К примеру, своего близкого родственника, компактный кроссовер Duster, новый Jogger по этому параметру превосходит более чем на 20 сантиметров, а следующий по длине автомобиль в линейке Dacia, однообъемный Lodgy - почти на 9 сантиметров. Цифры говорят сами за себя, и в них можно убедиться, посетив салон дилера Dacia - Norde, где Jogger доступен для ознакомительной поездки.
Поездка, кстати, будет довольно бодрой. Хотя у модели предусмотрен только 1-литровый турбодвигатель, его 100 или 110 лошадиных сил вполне хватит. Разве только если заняты окажутся все доступные сиденья, но это нужно проверить еще с шестью добровольцами. Я от дилера Dacia Norde получил бензиновую модель TCe110, развивающую 110 л.с./200 Nm, но есть опция выбрать модификацию ECO-G100 с установленной на заводе газовой системой, что обещает еще более экономное вождение. Кстати,
нельзя сказать, что в моей поездке по Риге и немного за ее пределы, Джоггер значительно превышал официальные цифры расхода,
т.е. от 5,6 до 5,7 л/100 км. Однако, если быть точным, проведя больше времени в Пририжье, указанный показатель составил уже 5,9 литра на 100 километров. И это семиместный автомобиль с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также рядом систем поддержки водителя, включая систему экстренного торможения, мониторинга слепых зон, поддержки начала езды в гору и ассистента при парковке.
Технические характеристики: Dacia Jogger TCe110
Двигатель
999 см3
Мощность
81 кВ/110 ЛС
Крутящий момент
200 Nm
Трансмиссия
6MAN (только)
Выбросы CO2
127-129 г/км
Среднее потребление
5,7-5,9 л/100 км
Максимальная скорость
183 км/ч
Полная масса (5/7-местная версия)
1695/1862 кг
Длина/ширина (с зеркалами)/высота
4547/2052/1632 мм
Колесная база
2897 мм
Цена
Самый дешевый Jogger с 5 сиденьями и двигателем ECO-G100 у дилера Norde обойдется в 15 440 евро. Цена самой дорогой модели TSe110 на семь мест - 19 630 евро.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Norde.
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