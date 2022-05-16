Сайт Inbox.lv пережил крупнейшую кибератаку в своей истории

В организации по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что ситуация выясняется.

Около 10:30 представители Inbox.lv заявили, что сайт подвергся крупнейшей кибератаке в своей истории.

"Атака еще продолжается. На данный момент установлено, что пользовательские данные находятся в безопасности - атака произошла на инфраструктуру портала", - сообщает Inbox.lv.

В свою очередь Андрис Грикис, председатель правления Inbox.lv, подтверждает, что в настоящее время компания борется с крупнейшей хакерской атакой в ​​своей истории. Услуги Inbox.lv в настоящее время затруднены, многие пользователи не имеют доступа к электронной почте, файлам, календарю, фото- и видеогалереям.

Это распределенная атака типа "отказ в обслуживании", более широко известная как DDoS (распределенный отказ в обслуживании), которая направлена на одну цель с мошенническими запросами из нескольких источников, обычно контролируемых одним злоумышленником, для большей эффективности.

Андрис Грикис поясняет, что атака началась 16 мая сразу после полуночи, количество ложных запросов продолжало расти, значительно увеличившись утром.

"В настоящее время техническая служба работает над тем, чтобы остановить поток данных из-за рубежа. Раньше это было проще, потому что в латвийских дата-центрах было проще отключить иностранный трафик, а сейчас это не так просто, потому что все слишком интегрировано", - объясняет Андрис Грикис.

"Мы прогнозируем, что работа Inbox.lv будет возобновлена ​​по крайней мере для жителей Латвии к 12:00", - сообщает Андрис Грикис.

"На данный момент у нас нет информации о том, кто инициировал эту атаку и каковы цели и мотивы нападавших. Пока наши усилия сосредоточены на предотвращении последствий. Сразу после этого мы проведем расследование и анализ", - резюмирует Андрис Грикис.