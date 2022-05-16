Голоса шести стран на "Евровидении-2022" аннулировали

Подозрительные результаты голосования были обнаружены у шести стран: Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.

Европейский вещательный союз выявил при анализе голосования жюри определенные неправильные схемы голосования: они были заменены на агрегированный результат.

"EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе "Евровидение" и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями по голосованию независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты и/или исход голосования", - сказано в сообщении.

Напомним, жюри и зрители "Евровидения" отдали украинской группе Kalush Orchestra 631 балл и подарили победу в третий раз! Великобритания осталась на втором месте (466 баллов), а Испания - на третьем (459).

Посмотрим, как аннулированные голоса повлияют на исход конкурса.

Галерея: Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение"