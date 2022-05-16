Фотография реальна; машины, скорее всего, были опрокинуты российскими солдатами

"Интересно, что это за бомбы, которые могут перевернуть машину, но при этом оставить окна дома целыми".

Вместе с этим комментарием пользователь с поддельным профилем разместил изображение в Facebook. Этот пользователь регулярно распространял дезинформацию о Covid-19 и вакцинах в Украине до войны в России.

В другой записи к фотографии прикреплен текст на русском и английском языках:

"Хотелось бы заказать в Украине эти качественные, высокопрочные окна, которые остались целыми после российской бомбежки, перевернувшей все машины. Также добавьте в свой заказ краску для стен, которая остается чистой после такого взрыва".

Однако в официальных источниках ни разу не упоминалось, что машины на фото перевернулись в результате взрыва. Автор фото - Родриго АБД, фотограф Associated Press. В своем Instagram-аккаунте он описывает это так: "Украинский солдат с группой детей идет рядом с разбитыми машинами". Фотография также была опубликована в нескольких других СМИ, таких как People и ABC News.

На фотографиях с места происшествия видно, что в соседнем дворе временно разместились российские военные силы - военные грузовики и бронетехника, рассказали агентству Reuters несколько очевидцев.

ФОТО: Вверху: свидетельство местного жителя Олекши Тарасевича для Reuters; внизу - скриншот Ellinika Hoaxes с Google maps

Брошенные или поврежденные автомобили также были обнаружены в других местах города. Причины могут быть разные. Солдаты могут использовать их для перекрытия дороги или, например, для расчистки дороги, если они мешают движению боевой техники.

Фотограф Эмануэле Сатолли, снимавший там же, рассказал греческим фактчекерам из Ellinika Hoaxes, что несколько жителей говорили ему, что российские танки переворачивали автомобили.

Вывод: фотографии, распространяемые в социальных сетях, настоящие. Транспортные средства могут быть опрокинуты или повреждены не только в результате взрыва. Рассматриваемая фотография никогда не использовалась в официальных СМИ в качестве доказательства бомбардировки Россией.