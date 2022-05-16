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Ринкевич направил ноту в посольство России о приостановке содержания мемориальных сооружений

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич возложил цветы на Братской могиле в честь окончания Второй мировой войны 8 мая ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 16 мая, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич направил в посольство России ноту о приостановлении действия пункта соглашения между двумя странами, касающегося содержания мемориальных сооружений.

Министр написал в своем Twitter аккаунте, что в посольство России направлена ​​нота о приостановлении действия статьи 13 Соглашения между Правительством Латвии и Правительством России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей проживающих в Латвии.

Статья 13 Соглашения предусматривает, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не препятствует совершению захоронений и похоронных обрядов.

Точно так же Россия обеспечивает очистку мемориальных зданий и захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.

Уже сообщалось, что в четверг, 12 мая, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, которые устраняют юридические препятствия для сноса существующего советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы.

Вопрос сноса памятника стал особенно актуальным после начала войны России против Украины.

Строительство памятника и реконструкция Парка Победы проходили с 1979 по 1985 годы.

В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент Победы, два человека погибли в результате взрыва.

В пятницу, 13 мая, на внеочередном заседании Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.

За проголосовали 39 членов, против - 13. Один депутат не голосовал, а семеро не присутствовали.

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