Ринкевич направил ноту в посольство России о приостановке содержания мемориальных сооружений

Министр написал в своем Twitter аккаунте, что в посольство России направлена нота о приостановлении действия статьи 13 Соглашения между Правительством Латвии и Правительством России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей проживающих в Латвии.
Статья 13 Соглашения предусматривает, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не препятствует совершению захоронений и похоронных обрядов.
Точно так же Россия обеспечивает очистку мемориальных зданий и захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.
Уже сообщалось, что в четверг, 12 мая, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, которые устраняют юридические препятствия для сноса существующего советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы.
Вопрос сноса памятника стал особенно актуальным после начала войны России против Украины.
Строительство памятника и реконструкция Парка Победы проходили с 1979 по 1985 годы.
В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент Победы, два человека погибли в результате взрыва.
В пятницу, 13 мая, на внеочередном заседании Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.
За проголосовали 39 членов, против - 13. Один депутат не голосовал, а семеро не присутствовали.
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