Ринкевич направил ноту в посольство России о приостановке содержания мемориальных сооружений

Министр написал в своем Twitter аккаунте, что в посольство России направлена ​​нота о приостановлении действия статьи 13 Соглашения между Правительством Латвии и Правительством России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей проживающих в Латвии.

.@Arlietas nosūtīja notu Krievijas vēstniecībai par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību 13.panta apturēšanu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 16, 2022

Статья 13 Соглашения предусматривает, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не препятствует совершению захоронений и похоронных обрядов.

Точно так же Россия обеспечивает очистку мемориальных зданий и захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.

Уже сообщалось, что в четверг, 12 мая, Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, которые устраняют юридические препятствия для сноса существующего советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы.

Вопрос сноса памятника стал особенно актуальным после начала войны России против Украины.

Строительство памятника и реконструкция Парка Победы проходили с 1979 по 1985 годы.

В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент Победы, два человека погибли в результате взрыва.

В пятницу, 13 мая, на внеочередном заседании Рижская дума приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве.

За проголосовали 39 членов, против - 13. Один депутат не голосовал, а семеро не присутствовали.