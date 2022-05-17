5 лет тюрьмы: латвиец осужден за шпионаж в пользу РФ

Решение было вынесено на закрытом заседании суда. Фролову предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке. Обвиняемый собирал информацию по заданию службы разведки, сообщили в Судебной администрации.

Суд постановил признать обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления и приговорить к пяти годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Шесть месяцев, которые обвиняемый уже провел под стражей, будут засчитаны в срок заключения.

До вступления приговора в законную силу суд оставил в силе ранее назначенную меру пресечения - денежный залог. В дополнение Фролову установлен запрет на выезд из страны.

В течение 10 дней с момента оглашения сокращенного приговора стороны могут подать в суд письменный запрос о составлении полного решения. Полное решение может быть опротестовано в Рижском окружном суде в течение десяти дней со дня его получения.

Что случилось?

8 мая телепрограмма De Facto сообщила, что проживающий в окрестностях Риги занятый в сфере строительства предприниматель Фролов, служивший в 1980-х годах в Советской армии, долгое время шпионил в пользу России.

Согласно годовому отчету Службы государственной безопасности (VDD), Фролов собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, используемых для военной логистики аэропортах, обороноспособности Латвии и внутренней политике, сообщило De Facto.

Фролов был помещен под стражу в прошлом году. Его адвокат Эгон Русанов просил заменить тюремное заключение на меру пресечения в виде денежного залога, и недавно Фролов был освобожден следственным судьей Бирутой Хоруной под залог 30 000 евро.

Как сообщалось, VDD расследовала и продолжает расследовать восемь уголовных дел о шпионаже, по которым проходят девять человек.