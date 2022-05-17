Наезд на отца и дедушку мэра Риги: суд оправдал водителя

В Судебной администрации сообщили, что в суде был оглашен сокращенный приговор по уголовному делу, в котором обвиняемым выступал Леонид Баронс в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого два человека погибли и еще двое получили тяжелые телесные повреждения. Баронсу было предъявлено обвинение по статье 260 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения.

Согласно прецедентному праву, для возникновения уголовной ответственности по данной статье УЗ необходимо установить наличие причинно-следственной связи между нарушением правил дорожного движения и последствиями, а также вину водителя транспортного средства в нарушении правил дорожного движения и вызванных им последствиях.

При этом из Правил дорожного движения следует, что законодательно определен приоритет прав пешеходов и велосипедистов над правами автоводителей.

Оценив собранные по уголовному делу доказательства в целом и в их взаимной связи, суд в соответствии с Уголовно-процессуальным законом установил основание для вынесения оправдательного приговора, пояснила судья Рижского районного суда Ингрида Бите.

Указанный закон предусматривает, что суд должен вынести оправдательный приговор, если в совершенном подсудимым деянии отсутствует состав преступления.

"В действиях подсудимого Леонида Баронса отсутствует состав преступления, предусмотренного частью третьей статьи 260 Уголовного закона, т. е. нет объективной стороны, так как обвиняемый не нарушал правила дорожного движения, следовательно, не имеется причинно-следственной связи с наступлением последствий", - указала Бите.

Что случилось?

Трагическое ДТП произошло декабрьским вечером 2018 года. В темное время суток четыре человека без светоотражающих элементов на одежде на проспекте Межа в Юрмале пересекали проезжую часть с интенсивным движением в не предусмотренном для этого месте, хотя поблизости находился регулируемый пешеходный переход.

Прокуратура ранее писала в пресс-релизе, что, согласно обвинению, обвиняемый ехал на собственном автомобиле и, нарушив правила дорожного движения, сбил четырех пешеходов у остановки "Концертный зал "Дзинтари".

Двое пострадавших мужчин скончались, еще двое получили травмы средней и высокой степени тяжести соответственно.

Погибшими были отец и дед Стакиса.

У прокуратуры будет возможность опротестовать решение суда первой инстанции.