Места в садиках занимают дети украинских беженцев? Опыт Риги

Могу даже сказать, что садик в Юрмале лучше, чем в Одессе.

В нашем одесском садике воспитатели уделяли мало времени деткам – включали им телевизор, чтобы как-то скоротать их время, а вот в нашем новом садике в Юрмале воспитатели очень беспокоятся о детях и постоянно чем-то их развлекают".

Ирина очень благодарна Латвии за поддержку и что ее ребенок пошел в сад в такие короткие сроки.

"Быть настойчивее". Рижский опыт киевлянки

Но, к сожалению, не всем украинским мамам повезло как Ирине. Например, у киевлянки Татьяны было не все гладко с оформлением ребенка в сад . Друзья из Риги сразу предупредили украинку, что в Латвии с детскими учреждениями сложности, так как большие очереди, и поэтому оформление ребенка в детскую группу может занять немало времени.

Татьяна решила не медлить и сразу заняться этим вопросом. "Я отправилась в центр регистрации и мне в тот же день предоставили направление в школу для старших моих детей, а вот по поводу садика для дочери сказали, что нужно подождать две недели. Спустя назначенное время со мной никто не связался, и поэтому я решила прийти лично в департамент образования в Риге. Когда я туда пришла, оказалось, что для нас нашли место в детском саду и даже отправили туда запрос, но из сада мне так никто и не позвонил".

Татьяна понимала, что звонка она может ждать долго и решила позвонить сама. Это оказалось правильным решением, уже через неделю младшая дочь Татьяны пошла в сад.

"Чтобы быстрее устроить ребенка в сад, советую не ждать, а проявлять активность: узнавать все самому, ходить по садикам, госструктурам и искать варианты", - говорит украинка.

Кому-то удается за неделю устроить своего ребенка, а кому-то требуется целый месяц, но оформится в сад все же удается.

Что говорят данные?

За последние два месяца садики Латвии приняли немало детей из Украины. Согласно данным Министерства образования и науки, на 11 мая садики Латвии приняли 1261 ребенка из Украины.

В обществе бытует мнение, что "у детей из Украины больше привилегий, чем у детей из Латвии". В Министерстве образования и науки Латвии на вопрос о том, есть ли отдельно отведенные места для украинских детей, отвечают так: "Муниципалитеты предоставляют места в детских садах с учетом своих возможностей. Дети украинских беженцев не имеют льготы по местам в детских садах, нет отдельного количества мест, отдельных детских садов и отдельных групп. Дети украинских беженцев также могут посещать частные детские сады".

Предоставление мест в дошкольных учреждениях входит в компетенцию местного самоуправления, а их правила и постановления могут отличаться.

Ситуация в столичных детских садах - вопросы и ответы Рижской думы

Как устроить ребенка из Украины в садик в Латвии?

В Риге родитель подает заявление в Центре координации беженцев.

Какие документы нужны для того, чтобы устроить в садик ребенка из Украины?

В образовательном учреждении родитель пишет заявление о приеме ребенка и представляет справку семейного врача.

Каких детей принимают в садики в первую очередь - жителей Латвии или жителей из Украины? Как все устроено в Риге?

В первую очередь место предоставляется детям, задекларированным на административной территории Риги, которые задекларированы в столице вместе хотя бы с одним родителем.

Влияет ли количество детей-беженцев из Украины на реализацию права латвийца на обеспечение его детей местом в садике, иными словами, есть ли приоритетность устройства в садик между украинцем и жителем Латвии?

Приоритет в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении есть у детей, задекларированных на административной территории Рижского самоуправления.

Детям украинцев предлагается возможность в том случае, если нет заявлений от рижан и есть свободные места.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в основном предоставляют места для украинских детей, достигших обязательного школьного возраста, места для детей младшего возраста предоставляет частный дошкольный сектор.

Когда устраивают украинского ребенка в садик - это отдельно выделенные места или же места, выделенные для жителей Латвии?

Если в муниципальных дошкольных группах есть свободные места, то в них принимают украинских детей. В отдельных дошкольных учреждениях, где длительное время были вакансии педагогов, были наняты граждане Украины.

В такие группы принимают только украинских детей.

Есть ли какие-то льготы для украинских детей или они также стоят в очередях, как и дети жителей Латвии?

Предоставление мест для детей граждан Украины в дошкольных образовательных учреждениях координирует Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (RD IKSD). По возможности поближе к адресу, указанному жителем, запрашивается предоставление места в одном из муниципальных или частных учебных заведений, которому муниципалитет выплачивает софинансирование на оказание услуг дошкольного образования для украинских детей.

Открывают ли отдельные украиноязычные садики в Риге? Какое их количество на сегодняшний день?

Учреждения нет, но в действующих учебных заведениях открыты отдельные группы. В настоящее время в учебных заведениях Риги открыто семь групп.

Какое количество украинских детей уже приняли в рижские садики? Сколько еще осталось мест?

В дошкольные учреждения принято 730 детей граждан Украины, места еще есть. Кроме того, есть семьи, которые уже уезжают из Латвии, чтобы вернуться домой.

Говорят, что есть проблемы с местами для украинских детей, как Рижская дума планирует решать этот вопрос?

На данный момент мест в сотрудничестве с частными дошкольными учреждениями достаточно, пока что сложности с обеспечением мест есть только в центре города (в Старой Риге). Если родители готовы везти ребенка чуть подальше от места жительства, то проблем нет. Также будет улучшена услуга нянь для детей граждан Украины. При наличии такого интереса RD IKSD заключит договор с няней, зарегистрированной в реестре воспитателей (может быть и родитель ребенка), и за уход за ребенком будет выплачено финансирование в размере 181 евро (до вычета налогов).

Отвечал представитель Рижской думы Раймонд Грантс