Ср, 18.05.2022
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  • Почему ведущая конкурса "Евровидение" пропала со сцены во время финала?

Почему ведущая конкурса "Евровидение" пропала со сцены во время финала?

Самые наблюдательные зрители прямой трансляции финала конкурса "Евровидение" заметили, что одна из ведущих вечера - итальянская певица Лаура Паузини - надолго пропала со сцены. Позже она объяснила в социальных сетях, что произошло.

Лаура Паузини, которая в этом году вместе с британским певцом Микой и телеведущим Алессандро Каттеланом вела конкурс песни "Евровидение" в Турине, Италия, исчезла со сцены незадолго до объявления баллов каждой страны.

На своей странице в Instagram певица объяснила, что это произошло из-за проблем со здоровьем: "Какой вечер, дорогие! Сколько любви со всего мира вы мне показали! Спасибо вам! Хотела вас успокоить и сказать, что у меня все хорошо.

Во время прямой трансляции финала у меня упало давление, и по совету врачей мне пришлось отдохнуть 20 минут.

Я очень благодарна им за помощь. Последние 6 месяцев были полны работы и стресса, но я рада, что смогла закончить вечер с моими дорогими компаньонами Алессандро и Микой и смогла вместе с ними объявить победителей "Евровидения", замечательную Украину", - отметила Паузини.

RUS TVNET уже сообщал, что представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania победили на "Евровидении".

Представители Латвии, группа Citi Zēni, не прошли в финал "Евровидения". Это был пятый раз подряд, когда Латвия не смогла преодолеть полуфинальный барьер.

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