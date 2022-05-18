Почему ведущая конкурса "Евровидение" пропала со сцены во время финала?

Лаура Паузини, которая в этом году вместе с британским певцом Микой и телеведущим Алессандро Каттеланом вела конкурс песни "Евровидение" в Турине, Италия, исчезла со сцены незадолго до объявления баллов каждой страны.

На своей странице в Instagram певица объяснила, что это произошло из-за проблем со здоровьем: "Какой вечер, дорогие! Сколько любви со всего мира вы мне показали! Спасибо вам! Хотела вас успокоить и сказать, что у меня все хорошо.

Во время прямой трансляции финала у меня упало давление, и по совету врачей мне пришлось отдохнуть 20 минут.

Я очень благодарна им за помощь. Последние 6 месяцев были полны работы и стресса, но я рада, что смогла закончить вечер с моими дорогими компаньонами Алессандро и Микой и смогла вместе с ними объявить победителей "Евровидения", замечательную Украину", - отметила Паузини.

RUS TVNET уже сообщал, что представители Украины, группа Kalush Orchestra, с песней Stefania победили на "Евровидении".

Представители Латвии, группа Citi Zēni, не прошли в финал "Евровидения". Это был пятый раз подряд, когда Латвия не смогла преодолеть полуфинальный барьер.