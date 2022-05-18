Ср, 18.05.2022
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Дзинтарс: отставка Голубевой научит политиков не ошибаться в защите народных святынь

Райвис Дзинтарс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Политические последствия событий начала прошлой недели у памятника оккупации станут уроком для нескольких поколений политиков о том, что ошибки в защите чести и святынь народа недопустимы, заявил на пресс-конференции лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс.

Об этом политик заявил в контексте того, что после указанных событий министру внутренних дел Марии Голубевой пришлось уйти в отставку.

На пресс-конференции Дзинтарс напомнил, как возникла нынешняя ситуация в правящей коалиции. В начале прошлой недели, зная, чего можно ожидать, был тем не менее разрешен беспрепятственный доступ к памятнику оккупации, и полдня 10 мая продолжалось унижение государства.

По словам Дзинтарса, то, что произошло 10 мая, совершенно недопустимо, поэтому ответственность за это должен взять на себя ответственный министр. Депутаты НО считают, что требование отставки Голубевой было правильным решением, о котором партия не жалеет.

Как сообщалось, председатель НО вновь призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша отказаться от намерения потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса в обмен на отставку Голубевой. На это Кариньш ответил, что решение об отставке Витенбергса будет подписано.

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