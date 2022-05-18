Дзинтарс: отставка Голубевой научит политиков не ошибаться в защите народных святынь

Об этом политик заявил в контексте того, что после указанных событий министру внутренних дел Марии Голубевой пришлось уйти в отставку.

На пресс-конференции Дзинтарс напомнил, как возникла нынешняя ситуация в правящей коалиции. В начале прошлой недели, зная, чего можно ожидать, был тем не менее разрешен беспрепятственный доступ к памятнику оккупации, и полдня 10 мая продолжалось унижение государства.

По словам Дзинтарса, то, что произошло 10 мая, совершенно недопустимо, поэтому ответственность за это должен взять на себя ответственный министр. Депутаты НО считают, что требование отставки Голубевой было правильным решением, о котором партия не жалеет.

Как сообщалось, председатель НО вновь призвал премьер-министра Кришьяниса Кариньша отказаться от намерения потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса в обмен на отставку Голубевой. На это Кариньш ответил, что решение об отставке Витенбергса будет подписано.