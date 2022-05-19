В Дарзциемсе водитель скутера столкнулся с автомобилем

Водитель Audi также утверждает, что при повороте налево на улице Сеску, он пытался обогнать другую машину и свернул, когда полоса показалась ему свободной. Водитель не мог видеть мотоциклиста, так как тот находился в "слепой" зоне. Пассажир, сидевший на заднем сиденье автомобиля подтвердил, что и он не видел скутера.