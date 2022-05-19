Чт, 19.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

В Дарзциемсе водитель скутера столкнулся с автомобилем

Авария. ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во вторник, 18 мая, в Дарзциемсе, на перекрестке улиц Дарзциема и Сеску произошло столкновение скутера и легкового автомобиля. Очевидцы говорят, что более уязвимый участник дорожного движения перед столкновением находился в "слепой" зоне.

Как сообщает программа Degpunktā, машина фактически ехала перед наиболее уязвимым участником дорожного движения, поворачивая налево с улицы Дарзциема на улицу Сеску.

Водитель Audi также утверждает, что при повороте налево на улице Сеску, он пытался обогнать другую машину и свернул, когда полоса показалась ему свободной. Водитель не мог видеть мотоциклиста, так как тот находился в "слепой" зоне. Пассажир, сидевший на заднем сиденье автомобиля подтвердил, что и он не видел скутера.

Версия свидетеля случившегося совпадает с версией водителя Audi, но определить скорость, с которой скутер ехал незадолго до столкновения, на самом деле не представляется возможным.

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