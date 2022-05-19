В Дарзциемсе водитель скутера столкнулся с автомобилем

Как сообщает программа Degpunktā, машина фактически ехала перед наиболее уязвимым участником дорожного движения, поворачивая налево с улицы Дарзциема на улицу Сеску.
Водитель Audi также утверждает, что при повороте налево на улице Сеску, он пытался обогнать другую машину и свернул, когда полоса показалась ему свободной. Водитель не мог видеть мотоциклиста, так как тот находился в "слепой" зоне. Пассажир, сидевший на заднем сиденье автомобиля подтвердил, что и он не видел скутера.
Версия свидетеля случившегося совпадает с версией водителя Audi, но определить скорость, с которой скутер ехал незадолго до столкновения, на самом деле не представляется возможным.
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