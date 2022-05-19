Победившие на "Евровидении" украинцы выставят на аукцион статуэтку конкурса

Дома группу встречали солдаты, поклонники и родственники. Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк встретил свою возлюбленную и получил в подарок букет в цветах украинского флага.

"Евровидение - очень важная вещь, особенно в этом году. Но жизни стольких людей - это гораздо важнее", - сказал Псюк на границе.

Сейчас музыкальный коллектив планирует продать заработанный на "Евровидении" трофей и пожертвовать вырученные деньги украинским войскам. Музыканты планируют выручить сотни тысяч долларов.

"Есть люди, готовые жертвовать. Мы делаем это, чтобы немного больше мотивировать их - они могут стать владельцами этого трофея. Кому-то может понравиться, если дома будет статуэтка победителя "Евровидения-2022"", - сказал музыкант.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях также поздравил группу с победой на песенном конкурсе.

Галерея: Финал песенного конкурса "Евровидение"