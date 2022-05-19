Чт, 19.05.2022
У Кати черепно-мозговая травма, сломана рука, множественные глубокие раны, повреждена ушная раковина и частичная потеря памяти о девочке, застрявшей в дверях трамвая
о девочке, застрявшей в дверях трамвая

Матвиенко предложила забрать и установить на границе памятник из парка Победы

Валентина Матвиенко. ФОТО: Mikhail Metzel

России следует забрать памятники советским воинам, которые подлежат сносу в балтийских государствах, и установить их на границе с этими странами, считает спикер Совета Федерации России (СФ) Валентина Матвиенко.

"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить эти памятники там, где они сегодня стоят. Потому что так хотят многие жители этих государств. Это соответствует и всем международным договорам. Но если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям", опубликованном на сайте издания.

Так, рижский монумент следует установить на границе с Латвией, а "Бронзового солдата" - на границе с Эстонией в Ленинградской области, считает она.

По мнению спикера СФ, это необходимо, "чтобы люди, для которых это действительно святыня, могли и 9 мая, и в другие дни, просто переходя границу, отдавать дань памяти".

"Возможно, такие варианты стоит рассмотреть и проработать. И конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", - сказала она.

Так Матвиенко прокомментировала сообщения о том, что в странах Балтии принимаются решения по сносу таких памятников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back