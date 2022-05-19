В пятницу из-за акции будет ограничено движение по Каменному мосту

По сообщению самоуправления, шествие начнется в 18:00 на площади Бривибас, у памятника Свободы, затем пройдет по улице Калькю, Каменному мосту, бульвару Победы, улице Слокас до парка Победы.

Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией с 18.10 и до конца марша, по мере необходимости, будет закрывать пешеходное и автомобильное движение на маршруте, за исключением общественного транспорта.

Полиция также обеспечит передвижение участников шествия по маршруту, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.

По мере необходимости движение общественного транспорта будет останавливаться на указанном маршруте и на пересечениях улиц, пересекающих маршрут. Одновременно с 18.10 и до конца шествия компания Rīgas satiksme организует движение автобусов 10, 23 и 26 маршрутов и троллейбуса 27 маршрута из центра города по маршруту до бульвара Победы, далее по бульвару Победы, улице Валгума, улице Акменю и далее по маршруту.

Уже сообщалось, что мероприятие запланировано до 20.30. Предполагается, что в мероприятии могут принять участие 5000 участников.