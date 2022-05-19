Экономист: российская экономика повержена, придется сажать картошку

Обеднеет намного больше, чем в предыдущие кризисы этого века. Оценки ЦБ пока кажутся ближе к реальности. Во многом это результат сокращения производственных мощностей России и девальвации рубля, так как страна значительно зависит от импорта. Казалось бы, все эти годы шло импортозамещение, но даже ингредиенты для животноводства и выращивания овощей импортируются.

- С другой стороны, многие россияне, пережившие 90-е, рассуждают: "Подумаешь, 23%, мы видели вообще крах всего".

- Для тех, чьи зарплаты сопоставимы с государствами восточной Европы, потеря 20% неприятна, но не более. Но в России не то неравенство доходов, что можно наблюдать в Финляндии или в Швеции, оно значительно выше. Бедные слои живут от зарплаты до зарплаты. Доходы сократятся не только из-за инфляции – понизится уровень зарплат. Работодатели в такой ситуации начинают переводить людей на минимум в контракте, отправлять в отпуска. Машиностроительные области, такие как Калуга, Калининград, почувствуют это сильно. Также и металлургические регионы. Все те, кто сейчас интенсивно лишается рынков сбыта и производственных мощностей.

- То есть фактически экономика становится военной? "Идите, делайте танки, и будет заработок".

- Милитаризации экономики я не вижу, легче прогнозировать тенденцию упрощения товаров. Лишившись новых технологий, российские производители примитивизируются. Автопром исключит из арсенала все или многое, что касается экологии. Мы сейчас по стандартам экологической безопасности можем перейти с Евро-4 до Евро-2. Быстрее сертифицируются детали и агрегаты российского производства, что может привести к снижению стандартов безопасности. Из всех имеющихся современных средств в автомобиле, грубо говоря, могут остаться только ремни безопасности. Думаю, Россия будет похожа на редкие случаи санкционных экономик, например, на экономику Ирана.

- Иран живет под санкциями десятилетиями. Россия способна повторить этот успех?

- Способна, увы. И это реальный сценарий развития – когда экономика завязана на внутреннем потреблении с небольшой долей экспорта в небогатые соседние страны.

- ЦБ РФ признал, что половина золотовалютных резервов страны недоступна властям, это около 300 млрд долларов, или 10 бюджетов довоенной Украины. Это как-то повлияло на жизнь в России?

- Обыватель почувствовал это на второй неделе после 24 февраля, когда были введены строжайшие ограничения на валютном рынке России. Валютные сбережения застряли в российской банковской системе.

- Говорят, что осенью разрешат забрать. Или война делает эту перспективу туманной?

Либерализация возможна, когда ЦБ вновь получит резервные инструменты. Накопить две сотни миллиардов долларов к 9 сентября, когда обещано снятие ограничений, не получится. Не исключено, что сбережения будут возвращать россиянам только в рублях по нерыночному курсу.

- 2022 год можно назвать инфарк­том для экономики РФ? 2023 – инсульт после инфаркта?