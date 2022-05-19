Против основателя Conflict Intelligence Team завели уголовное дело за "клевету" на российскую армию

Басманный районный суд Москвы в среду, 18 мая, потребовал заочно арестовать Левиева по делу о распространении "ложных сведений" о российской армии.

На судебном заседании, на котором был вынесен ордер на арест, выяснилось, что уголовное дело в отношении Левиева было возбуждено еще 16 марта, а вторым подозреваемым по делу является российский журналист Майкл Наки.

После вторжения России в Украину 24 февраля Левиев ежедневно публиковал отчеты о боевых действиях в Украине в Youtube, которые составлялись командой Conflict Intelligence Team.

18 мая стало известно, что против Левиева и Наки возбуждено уголовное дело.

Им грозит до десяти лет лишения свободы по предъявленным им обвинениям.

Ни Левиев, ни Наки не находятся в России. МВД России объявило их обоих в розыск.