Чт, 19.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Против основателя Conflict Intelligence Team завели уголовное дело за "клевету" на российскую армию

ФОТО: AFP/SCANPIX

В России возбудили уголовное дело против основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки за "клевету" на армию, сообщает "Медиазона".

Басманный районный суд Москвы в среду, 18 мая, потребовал заочно арестовать Левиева по делу о распространении "ложных сведений" о российской армии.

На судебном заседании, на котором был вынесен ордер на арест, выяснилось, что уголовное дело в отношении Левиева было возбуждено еще 16 марта, а вторым подозреваемым по делу является российский журналист Майкл Наки.

После вторжения России в Украину 24 февраля Левиев ежедневно публиковал отчеты о боевых действиях в Украине в Youtube, которые составлялись командой Conflict Intelligence Team.

18 мая стало известно, что против Левиева и Наки возбуждено уголовное дело.

Им грозит до десяти лет лишения свободы по предъявленным им обвинениям.

Ни Левиев, ни Наки не находятся в России. МВД России объявило их обоих в розыск.

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