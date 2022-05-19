Госполиция: Во время марша к поддерживающим военную агрессию терпимости не будет

Госполиция будет задействовать широкий спектр сил из разных ведомств и будет работать с органами безопасности по заранее установленному плану.

Госполиция обращает внимание участников на то, что жителям запрещается собираться или подходить к "объекту парка Победы" ближе, чем на 200 метров, так как законом предусмотрено, что место сбора и маршрут марша должны быть выбраны таким образом, чтобы запланированное мероприятие не проводилось ближе 200 метров от любого памятника на территории Латвии, прославляющего победу и память Советской Армии или ее воинов, и не мешало движению транспорта и пешеходов.

Госполиция призывает не допускать нарушений закона, в том числе хулиганских действий в отношении отдельных лиц или объектов инфраструктуры. В свою очередь, те,

кто оправдывает, восхваляет военную агрессию в Украине, советскую оккупацию и другие подобные действия, должны учитывать, что никакой терпимости со стороны полиции к этому не будет,

говорится в заявлении Госполиции.

В Латвии нет места таким действиям и они не будут разрешены, подчеркивают в Госполиции и напоминают, что использование символов тоталитарных режимов в общественных местах также наказуемо.

Противоправные действия, героизация войны и агрессии, хулиганские действия влекут как административную, так и уголовную ответственность. В свою очередь, за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений либо разжигание национальной, этнической и расовой ненависти применяется уголовная ответственность, которая может повлечь за собой лишение свободы.

По сообщению самоуправления, шествие начнется в 18:00 на площади Бривибас, у памятника Свободы, затем пройдет по улице Калькю, Каменному мосту, бульвару Победы, улице Слокас до парка Победы.

По мере необходимости движение общественного транспорта будет останавливаться на указанном маршруте и на пересечениях улиц, пересекающих маршрут. Одновременно с 18.10 и до конца шествия компания Rīgas satiksme организует движение автобусов 10, 23 и 26 маршрутов и троллейбуса 27 маршрута из центра города по маршруту до бульвара Победы, далее по бульвару Победы, улице Валгума, улице Акменю и далее по маршруту.

Уже сообщалось, что мероприятие запланировано до 20.30. Предполагается, что в мероприятии могут принять участие 5000 участников.