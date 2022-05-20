Пт, 20.05.2022
Соединенные Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией в противостоянии любым угрозам нашей общей безопасности. Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США

Во второй половине дня под Ригой ожидается увеличенное движение транспорта

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу во второй половине дня из-за интенсивного потока транспорта и строительных работ водителям придется считаться с увеличенным движением под Ригой, в направлении Вентспилса, Эргли, Елгавы и Бауски, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

В сети государственных автодорог идет строительный сезон, и наибольшее число участков, на которых ведутся работы, в данный момент - на региональных автодорогах. Отправляясь по маршрутам выходного дня на транспорте, каждого призывают считаться с дополнительным временем в пути на участках дорог, где ведутся работы.

На этой неделе после технологического перерыва возобновлены работы на участке автодороги Инциемс - Сигулда - Кегумс (Р8) между Турайдой и Сигулдой, в Турайде изменена организация движения на повороте на Рагану. Дорога из Сигулды в Турайду займет 25 минут.

Детальную информацию обо всех дорожных работах и установленных в связи с ними ограничениях можно найти на интерактивной карте на сайте LVC.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back