Во второй половине дня под Ригой ожидается увеличенное движение транспорта

В сети государственных автодорог идет строительный сезон, и наибольшее число участков, на которых ведутся работы, в данный момент - на региональных автодорогах. Отправляясь по маршрутам выходного дня на транспорте, каждого призывают считаться с дополнительным временем в пути на участках дорог, где ведутся работы.

На этой неделе после технологического перерыва возобновлены работы на участке автодороги Инциемс - Сигулда - Кегумс (Р8) между Турайдой и Сигулдой, в Турайде изменена организация движения на повороте на Рагану. Дорога из Сигулды в Турайду займет 25 минут.

Детальную информацию обо всех дорожных работах и установленных в связи с ними ограничениях можно найти на интерактивной карте на сайте LVC.