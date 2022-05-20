Чехия получит первые танки "Леопард-2" уже в 2022 году

"Оборудование и боеприпасы поступают из промышленных запасов и финансируются ФРГ. Ответственность за дальнейшее обслуживание несет Чехия", - говорится в документе Минобороны. По данным ведомства, на первом этапе Чехия получит 14 боевых танков "Леопард-2А4" и один танковый тягач.

Танки поступят из арсеналов бундесвера вместе с боеприпасами и запасными частями. Германия также профинансирует обучение чешских солдат.

Круговые поставки тяжелого вооружения из Германии

Чехия поставляет Украине тяжелое вооружение советского производства, в том числе она заявила о готовности передать 20 танков Т-72, с которым украинские военные хорошо знакомы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале мая объявил о том, что ФРГ восполнит Чехии эти поставки немецкой бронетехникой.