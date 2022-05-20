Пт, 20.05.2022
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Мартиньш Ванцанс, член правления Enefit

Чехия получит первые танки "Леопард-2" уже в 2022 году

Танк "Леопард-2А4" ФОТО: IMAGO

Германия в ближайшее время передаст Чехии танки "Леопард-2", чтобы восполнить чешские поставки собственной тяжелой техники Украине. "Поставка должна начаться уже в этом году и включать в себя 30-дневный запас боеприпасов калибра 120 мм", - пишет агентство dpa в пятницу, 20 мая, со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

"Оборудование и боеприпасы поступают из промышленных запасов и финансируются ФРГ. Ответственность за дальнейшее обслуживание несет Чехия", - говорится в документе Минобороны. По данным ведомства, на первом этапе Чехия получит 14 боевых танков "Леопард-2А4" и один танковый тягач.

Танки поступят из арсеналов бундесвера вместе с боеприпасами и запасными частями. Германия также профинансирует обучение чешских солдат.

Круговые поставки тяжелого вооружения из Германии

Чехия поставляет Украине тяжелое вооружение советского производства, в том числе она заявила о готовности передать 20 танков Т-72, с которым украинские военные хорошо знакомы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале мая объявил о том, что ФРГ восполнит Чехии эти поставки немецкой бронетехникой.

В конце апреля германский бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал поставку тяжелых вооружений Украине. В решении депутатов, принятом 586 голосами, содержится призыв к правительству ФРГ "продолжить и по возможности ускорить поставку Украине необходимой ей техники, при этом расширив передачу тяжелых и сложных систем вооружений, например в рамках круговых поставок".

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