Пт, 20.05.2022
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50-летняя Кармен Электра завела себе OnlyFans

Кармен Электра ФОТО: REUTERS/Leonhard Foeger/ Scanpix

50-летняя американская модель и актриса Кармен Электра (Carmen Electra) присоединилась к популярной платформе OnlyFans, сообщает Page Six.

Секс-символ 90-х, полюбившаяся зрителям по сериалу "Спасатели Малибу", недавно призналась, что хочет возобновить связь со своими фанатами. Она отметила, что готова к "новой и торжественной части своей жизни".

Кармен Электра о новом аккаунте сообщила в Instagram и поделилась с фолловерами пикантными снимками: "У меня важное сообщение! Только для моих фанов! Ты мой поклонник?"

Напомним, что TVNET GRUPA  недавно выпустила документальный фильм про соцсеть OnlyFans

В документальном короткометражном фильме "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?", созданном TVNET GRUPA, своим опытом поделились четыре контент-мейкера из Латвии, работающие на платформе: 18-летняя рижанка Сания, 27-летний повар Зента, 20-летняя няня Эвита и 27-летний специалист по красоте Лилия.

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