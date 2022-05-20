50-летняя Кармен Электра завела себе OnlyFans

Секс-символ 90-х, полюбившаяся зрителям по сериалу "Спасатели Малибу", недавно призналась, что хочет возобновить связь со своими фанатами. Она отметила, что готова к "новой и торжественной части своей жизни".

Кармен Электра о новом аккаунте сообщила в Instagram и поделилась с фолловерами пикантными снимками: "У меня важное сообщение! Только для моих фанов! Ты мой поклонник?"

Напомним, что TVNET GRUPA недавно выпустила документальный фильм про соцсеть OnlyFans.

В документальном короткометражном фильме "OnlyFans: легкие деньги или тяжелый труд?", созданном TVNET GRUPA, своим опытом поделились четыре контент-мейкера из Латвии, работающие на платформе: 18-летняя рижанка Сания, 27-летний повар Зента, 20-летняя няня Эвита и 27-летний специалист по красоте Лилия.