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Высококачественные материалы становятся все более популярными и востребованными как в мире моды, так и в отрасли новейших технологий. В свою очередь, процесс разработки смарт-часов достаточно долог – чтобы можно было создать устройство, которое станет современным умным ассистентом, тщательно оцениваются тенденции моды и подбираются материалы высочайшего качества и прочности. О наиболее актуальных на данный момент материалах для разработки смарт-часов рассказывает эксперт технологической компании Huawei.

Сапфир – манифест прочности

Стекла, используемые в производстве наручных часов, в целом можно разделить на три группы: сапфировое стекло, минеральное стекло и хезалитовое стекло, которое в наши дни используется очень редко. Важнейшие различия наблюдаются именно в степени твердости, которая, соответственно, влияет на качество стекла в долгосрочной перспективе.

Хезалитовое стекло, благодаря своей эластичности, было широко используемым материалом приблизительно 70 лет назад. В свою очередь, в наши дни широко используется минеральное стекло, которое очень похоже на оконное. Сегодня с помощью специальных производственных процессов этот материал можно сделать более стойким к царапинам – за счет так называемого закаленного минерального стекла. Сейчас наиболее прочным стекольным материалом для наручных часов является сапфировое стекло, которое в действительности является совсем не стеклом, а продуктом, который производят из синтетического оксида алюминия высочайшей степени чистоты. Благодаря высокой твердости сапфирового стекла, его можно поцарапать только некоторыми материалами, например, алмазом.

«Huawei в производстве своих смарт-часов престижного класса уже какое-то время использует именно сапфировое стекло, чтобы защитить носителя от потертостей экрана, сохранив таким образом удобное управление им. Также, благодаря качеством сапфирного стекольного материала, в новых смарт-часах Huawei Watch GT 3 Pro этот материал используется в части датчика задней оболочки, чтобы обеспечить наилучшее проникновение света и более точный контроль сердечной деятельности», – поясняет руководитель отдела обучения продуктам Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Легкий и удобный титан

Благодаря легкости, твердости, устойчивости к высоким температурам и коррозии, а также гипоаллергенности титан широко используется в авиации и аналогичных высокотехнологичных отраслях. В смарт-часах этот материал тоже стал встречаться чаще, потому что из-за своей твердости он труднее поддается царапанию и обеспечивает качество на протяжении более долгого периода времени.

«Так как смарт-часы всегда на руке и плотно прилегают к коже, важно, чтобы они не вызывали неприятных реакций и раздражения кожи носителя. Корпус и ремешок смарт-часов Huawei версии Watch GT 3 Pro 46 мм изготовлены из титана, чтобы обеспечить более длительный и приятный опыт ношения. Волшебство титана скрывается и в его легкости – смарт-часы, изготовленные из этого материала, не отягощают ощущением тяжести или трением, поэтому будут удобны в любой бытовой ситуации. Еще один плюс титана – устойчивость к коррозии, что означает, что во время интенсивной тренировки пот не повлияет на качество материала», – рассказывает эксперт.

Потрясающее разнообразие керамики

Керамика обычно ассоциируется с хрупкостью посуды, однако с помощью специальных технологий обработки этот материал становится действительно твердым и устойчивым к царапинам, поэтому его широко используют в производстве различных устройств. Керамика – это материал, который стали широко исследовать для производства часов только 50 лет назад. В отличие от металлов, например, стали и золота, керамика является очень твердым и устойчивым к солнечным ультрафиолетовым лучам материалом. Также керамика очень легка и приятна для кожи, потому что не содержит металлов.