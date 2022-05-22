Прилучный женился, Малахов идет на пенсию, а Дава и Краймбрери живут вместе?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней в мире шоу-бизнеса. На этот раз желтая пресса обсуждала возможную женитьбу Павла Прилучного, новые романтические отношения бывшего Ольги Бузовой и здоровье Андрея Малахова.
Павел Прилучный женился?
В Сети активно обсуждают совместный отпуск актрисы Зепюр Брутян и Павла Прилучного. Звезды продолжает держать интригу, но делятся фотографиями с пляжа.
Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал присланные подписчиками доказательства якобы тайной женитьбы звезд, прошедшей еще в начале мая. И Зепюр теперь, судя по всему, тоже Прилучная.
Актеры пока никак комментируют эту новость. В своих соцсетях они продолжают создавать видимость простого совместного отпуска.
"Снова встретила Прилучного на пляже, представляете?" - написала Зепюр под очередным фото.
Вот уже несколько месяцев поклонники и журналисты обсуждают здоровье 50-летнего известного российского журналиста и ведущего Андрея Малахова. Ходят слухи о его серьезном заболевании. Их звезда никак не комментирует.
Недавно в Telegram-аккаунте Малахова появилось шуточное сообщение о том, что он готов уйти на пенсию, которое тут же подхватили желтые издания.
Шоумен опубликовал видео с участием маленького сына Филиппа Киркорова. Мальчик уверенно брал интервью у Давы. Андрей Малахов шуточно заметил, что так "скоро можно писать заявление и выходить на пенсию".
Слухи о том, что певица Мари Краймбрери встречается с певцом и блогером Давой (Давидом Манукяном) ходят уже не первый месяц. Недавно знаменитостей видели вместе на отдыхе в Турции. На этой неделе портал Super.ru сообщил, что пара живет вместе.
Журналисты видели, как звезды вместе покинули музыкальную премию. Мари и Дава сначала уехали на разных автомобилях, но после встретились в кальян-баре. По словам очевидцев, из бара в три часа ночи Краймбрери и Манукян уехали в одном такси бизнес-класса.
Папарацци отметили, что они вышли возле дома блогера и поднялись в квартиру, при этом обнимая друг друга. Любопытный факт, рядом с певцом живет его бывшая девушка - ведущая и певица Ольга Бузова.
Ни Давид Манукян ни Мари Краймбрери никак не комментируют слухи про свои отношения.