Данные черного ящика: крушение самолета China Eastern Airlines могло быть намеренным

Данные из черного ящика самолета показывают, что кто-то с помощью панели управления самолета скоординировал резкое, почти вертикальное падение, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с первоначальной оценкой крушения официальными лицами США.

"Самолет вел себя так, как запрограммировал его некто в кабине пилотов", - сказал The Journal неназванный источник.

Боинг 737-800, следовавший из Куньмина в Гуанчжоу, находился на стабильной высоте и при стабильной скорости, после чего начал резкое снижение с высоты 8,8 км. Через несколько минут он врезался в склон холма в провинции Гуанси на юге Китая.

Расследование авиакатастрофы ведет Китай, но, поскольку самолет был произведен в Соединенных Штатах, для участия были приглашены официальные лица США. Они и обратили внимание на действия одного из пилотов, хотя существует вероятность, что в кабину сел кто-то другой, кто умышленно и вызвал аварию, сообщает The Journal.

Согласно ABC News, следователи полагают, что незадолго до крушения один из пилотов, возможно, боролся с "серьезными проблемами". ABC News не уточнила, что конкретно это могло быть.

По сообщению издания, ни американские регулирующие органы, ни китайские следователи не указали на механические проблемы во время полета.

Boeing 737 - одна из самых широко используемых моделей самолетов на планете, которая также считается одной из самых безопасных.

Как сообщалось, 22 марта на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Boeing 737 со 132 людьми на борту. Спасателям не удалось найти выживших.

China Eastern входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая. Она летает в 248 пунктов назначения в стране и за рубежом. Разбившийся позднее самолет компания получила от Boeing в июне 2015 года. В общей сложности ее парк насчитывает более 600 самолетов, 109 из которых - Boeing 737-800.

В последний раз самолет China Eastern потерпел крушение в ноябре 2004 года, когда самолет Bombardier CRJ-200 вскоре после взлета с аэропорта Баотоу во Внутренней Монголии врезался в замерзшее озеро. В результате аварии погибли 53 человека на борту и двое на земле.

Самая крупная авария Boeing 737-800 произошла в январе 2020 года, когда Иранская революционная гвардия по ошибке сбила самолет Украинских международных авиалиний, в котором находились 176 человек. Все из них погибли.