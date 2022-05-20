Фото, видео ⟩ Ракетный удар по дворцу культуры под Харьковом
Украинские Telegram-каналы сообщают о ракетном ударе по дворцу культуры в Харьковской области в пятницу, 20 мая, передает "Медуза".
Украинские Telegram-каналы сообщают о ракетном ударе по дворцу культуры в Харьковской области в пятницу, 20 мая, передает "Медуза".
Сообщается, что в результате удара здание в Лозовой (город по Харьковом в Украине) полностью разрушено.
Позднее появились фото последствий ракетного удара. На месте уже работает украинская пожарная служба.
Сообщается, что ранения получили не менее семи человек, среди них - 11-летний ребенок, передает "Суспильне Харьков", ссылаясь на директора Центра экстренной медпомощи Украины Виктора Забашта. По данным издания, снаряд попал в здание ДК около 15:00.
Пророссийские Telegram-каналы пишут, что в ДК якобы располагался склад для тяжелого вооружения и боеприпасов.
В условиях ведения активных боевых действий невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую любой стороной конфликта.
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