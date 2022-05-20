Фото, видео ⟩ Ракетный удар по дворцу культуры под Харьковом

Сообщается, что в результате удара здание в Лозовой (город по Харьковом в Украине) полностью разрушено.

Позднее появились фото последствий ракетного удара. На месте уже работает украинская пожарная служба.

Сообщается, что ранения получили не менее семи человек, среди них - 11-летний ребенок, передает "Суспильне Харьков", ссылаясь на директора Центра экстренной медпомощи Украины Виктора Забашта. По данным издания, снаряд попал в здание ДК около 15:00.

Пророссийские Telegram-каналы пишут, что в ДК якобы располагался склад для тяжелого вооружения и боеприпасов.

В условиях ведения активных боевых действий невозможно оперативно проверить информацию, распространяемую любой стороной конфликта.