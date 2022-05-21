Союз самоуправлений: с 23 мая беженцы могут остаться без помощи

Как сообщила агентству LETA представитель Союза Элла Петермане, принятые Сеймом 19 мая поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины существенно меняют условия предоставления поддержки - питание будет предоставляться в течение 30 дней вместо 90 дней.

В результате с понедельника для нескольких тысяч беженцев будет остановлено предоставление питания,

предупреждает Союз самоуправлений Латвии.

"Среди этих беженцев есть пожилые люди, молодые матери с маленькими детьми, а также дети, приехавшие в Латвию без родителей, в том числе целые спортивные команды, которых разместили несколько самоуправлений", - говорится в сообщении Союза самоуправлений.

Предоставление подходящего жилья для детских спортивных команд также вызывает озабоченность, поскольку после 90-дневного периода размещения дети и их опекуны не будут иметь возможности найти подходящее жилье, отмечают местные власти.

Председатель Союза самоуправлений Гинт Каминскис подчеркивает, что после принятых Сеймом поправок у местных самоуправлений все еще остается много неясностей в отношении того, как организовать размещение и питание беженцев после окончания 90-дневного срока.

Поддержка проживания в течение следующих 90 дней будет доступна только в том случае, если люди переедут из гостиницы в принимающую семью.

В других случаях человек либо будет платить за себя, если у него есть работа и доход, либо ему придется обращаться в социальную службу для получения пособия по социальной помощи, указывает Каминскис.

"Конечно, есть возможность для украинского гражданина снять жилье через рынок аренды, но и эти возможности ограничены из-за ограниченного предложения жилого фонда", - поясняет руководитель Союза самоуправлений.

"Учитывая, что впереди два выходных дня, самоуправлениям необходимо будет срочно придумать, как выполнить решения Сейма, а в случаях, когда питание уже предоставлялось в течение 30 дней, его нужно прекратить. В то же время нужно найти решения, чтобы несколько тысяч беженцев не остались без средств к существованию, если поддержка им все еще нужна.

Своевременной коммуникации об этих изменениях с украинскими беженцами, органами местного самоуправления или бизнесменами не было", - подчеркивает Каминскис.

Союз самоуправлений также обращает внимание на то, что в плане жилья ни частных домохозяйств, ни муниципального жилья не хватит для размещения всех нуждающихся украинских мирных жителей.

Представители органов местного самоуправления отмечают, что ранее на этой неделе обращали внимание ответственных министерств на неопределенность того, что произойдет после окончания 90-дневного периода помощи беженцам и на риск того, что большое количество украинских беженцев останутся без жилья после конца этого периода.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил уверенность в том, что после окончания первоначальной 90-дневной поддержки украинские беженцы не останутся без помощи, но изменятся ее механизмы.

По словам премьера, возникло определенное недопонимание по поводу поддержки украинским беженцам. Беженцы будут жить в семьях, в муниципальном жилье или снимут жилье частным образом.

Кариньш пояснил, что украинские военные беженцы будут переселены из очень дорогих для государства гостиниц, и им будет предложена возможность воспользоваться одним из трех упомянутых вариантов поддержки.

Принимающие беженцев семьи будут получать определенную поддержку от государства. Государственное финансирование на ремонт получат самоуправления для приспособления муниципальных зданий для проживания беженцев.

В свою очередь те украинские военные беженцы, которые уже нашли работу в Латвии, могут арендовать жилье на частном рынке.

Министр напомнил, что все беженцы имеют право на работу в Латвии, им доступно полное социальное страхование, обеспечено право обучать своих детей в школах за государственные деньги. Также предоставляется полное медицинское обслуживание.