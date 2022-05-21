Берлускони: Европе нужно убедить Украину принять требования России

"Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", - сказал Берлускони.

По его словам, посылать Украине оружие - это "тоже участие в войне", и это не нужно так афишировать. Кроме того, Берлускони убежден, что "санкции против России несут вред и Европе".

При этом Берлускони, который приезжал в оккупированный Россией Крым, критиковал Путина за войну против Украину.

"Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром. Я познакомился с ним 20 лет назад, и он мне всегда казался человек демократии и мира", - около месяца назад сказал Берлускони.