Сб, 21.05.2022
Там ад - и это не преувеличение Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе
Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе

Берлускони: Европе нужно убедить Украину принять требования России

Сильвио Берлускони ФОТО: AP/Scanpix

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который также является близким другом президента России Владимира Путина, заявил, что Европе надо убедить Украину принять российские требования, сообщила итальянская газета Libero Quotidiano.

"Мира нужно достичь как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна сделать предложение мира, пытаться убедить украинцев принять требования Путина", - сказал Берлускони.

По его словам, посылать Украине оружие - это "тоже участие в войне", и это не нужно так афишировать. Кроме того, Берлускони убежден, что "санкции против России несут вред и Европе".

При этом Берлускони, который приезжал в оккупированный Россией Крым, критиковал Путина за войну против Украину.

"Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром. Я познакомился с ним 20 лет назад, и он мне всегда казался человек демократии и мира", - около месяца назад сказал Берлускони.

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