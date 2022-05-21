Подросток обвиняется в изнасиловании под влиянием наркотиков

Обвиняемый - некий несовершеннолетний молодой человек. Прокуратура обвиняет его в изнасиловании девушки, которая не достигла шестнадцатилетнего возраста.

В уголовном деле утверждается, что молодой человек под воздействием наркотических веществ, используя то, что находился вдвоем с девушкой, применяя насилие, изнасиловал ее, а также пытался удовлетворить свое половое влечение противоестественным способом.

Обвиняемый свою вину не признает. Ему грозит пожизненное тюремное заключение или срок от 10 до 20 лет.