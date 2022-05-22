Видео ⟩ "Нет войне. Путин - черт": школьница в РФ на последнем звонке выступила против войны

На видео слышна речь, как утверждается, одной из школьниц, которая говорит в микрофон: "Нет войне. Свободу Украине. Путин - черт".

"Медуза" со ссылкой на Republic сообщает, что видео с было снято в школе № 11 города Избербаш - так главреду издания рассказал неназванный источник.

Эту информацию подтверждает ролик с последнего звонка в той же школе в 2017 году - на нем заметны одинаковые рисунки на асфальте. Как передает "Би-би-си Русская служба", корреспондент "Медиазоны" также убедился, что цветы и пандус у здания на видео аналогичны фото избербашской школы.

Что было дальше?

Как передает Telegram-канал "Подъем", девочку позднее вынудили записать видео с извинениями. На появившихся в дагестанских Telegram-каналах видео школьница говорит, что устала от экзаменов и "просто хотела привлечь к себе внимание", а также что сожалеет о своем поступке.

Мать девочки на видео сказала, что поддерживает Путина и "выступает за "проводимую спецоперацию"".

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в отношении школьницы составили административный протокол за дискредитацию военных РФ, а в отношении ее матери - за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".