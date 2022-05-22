Вс, 22.05.2022
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Иван Дорн, певец

Видео ⟩ "Нет войне. Путин - черт": школьница в РФ на последнем звонке выступила против войны
Ее вынудили записать видео с извинениями

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В Telegram-каналах и соцсетях начали распространять короткое видео, снятое, как утверждается, на праздновании "последнего звонка" в одной из школ Дагестана.

На видео слышна речь, как утверждается, одной из школьниц, которая  говорит в микрофон: "Нет войне. Свободу Украине. Путин - черт".

"Медуза" со ссылкой на Republic сообщает, что видео с было снято в школе № 11 города Избербаш - так главреду издания рассказал неназванный источник. 

Эту информацию подтверждает ролик с последнего звонка в той же школе в 2017 году - на нем заметны одинаковые рисунки на асфальте. Как передает "Би-би-си Русская служба", корреспондент "Медиазоны" также убедился, что цветы и пандус у здания на видео аналогичны фото избербашской школы.

Что было дальше?

Как передает Telegram-канал "Подъем", девочку позднее вынудили записать видео с извинениями. На появившихся в дагестанских Telegram-каналах видео школьница говорит, что устала от экзаменов и "просто хотела привлечь к себе внимание", а также что сожалеет о своем поступке.

Мать девочки на видео сказала, что поддерживает Путина и "выступает за "проводимую спецоперацию"".

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в отношении школьницы составили административный протокол за дискредитацию военных РФ, а в отношении ее матери - за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

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