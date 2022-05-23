Фото ⟩ На Канаду обрушилась мощная буря: погибли восемь человек
В результате бури в Канаде в конце недели погибли минимум восемь человек, сообщает AFP.
В результате бури в Канаде в конце недели погибли минимум восемь человек, сообщает AFP.
В провинции Онтарию в субботу падающие ветки и кусты убили семь человека, еще одна женщина погибла, когда лодка с ней перевернулась в реке Оттава недалеко от Гатино.
В субботу на востоке Канады скорость ветра превысила 140 километров в час (38,9 метров в секунду).
Вечером в субботу из-за бури без электричества остались примерно 900 000 домашних хозяйств, к вечеру воскресенья у сотен тысяч оно еще не было восстановлено.
Для очистки дорог от веток деревьев и других нанесенных ветром препятствий потребуются несколько дней, предупредили власти.
Галерея: Буря в Канаде
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