Испанию накрыла волна жары: местами воздух прогрелся до +44 градусов

В течение прошлой недели температура воздуха там значительно повысилась, достигнув даже отметки в +15 градусов выше среднего уровня.

Сообщается, что в отдельных округах в субботу, 21 мая, температура воздуха достигла отметки в +44 градуса. Эта беспрецедентная волна жары может сделать май самым жарким месяцем столетия.

Государственная метеорологическая служба Испании Aemet сообщает, что предупреждения о жаре были сделаны в 13 регионах, в пяти из них температура может вызвать бури.

В Латвии, при этом, напомним, в понедельник во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +16...+20 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

Будет дуть слабый вечер. Преимущественно ожидается солнечная погода, без осадков.

В Риге в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, слабый восточный ветер сменит направление на северное. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, на побережье - до +14 градусов.