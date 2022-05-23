Испанию накрыла волна жары: местами воздух прогрелся до +44 градусов
В Испании в отдельных местах температура воздуха достигла +44 градусов по Цельсию, сообщает передача "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.
В Испании в отдельных местах температура воздуха достигла +44 градусов по Цельсию, сообщает передача "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.
В течение прошлой недели температура воздуха там значительно повысилась, достигнув даже отметки в +15 градусов выше среднего уровня.
Государственная метеорологическая служба Испании Aemet сообщает, что предупреждения о жаре были сделаны в 13 регионах, в пяти из них температура может вызвать бури.
В Латвии, при этом, напомним, в понедельник во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +16...+20 градусов, немного прохладнее будет на побережье.
Будет дуть слабый вечер. Преимущественно ожидается солнечная погода, без осадков.
В Риге в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, слабый восточный ветер сменит направление на северное. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, на побережье - до +14 градусов.
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