Пн, 23.05.2022
Эти должностные лица готовятся к "России без Путина". Некоторые уже ищут возможности вывезти семьи из РФ Христо Грозев, следователь Bellingcat
Христо Грозев, следователь Bellingcat

Испанию накрыла волна жары: местами воздух прогрелся до +44 градусов

ФОТО: Maxim Morales Lopez/Shutterstock.com

В Испании в отдельных местах температура воздуха достигла +44 градусов по Цельсию, сообщает передача "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

В течение прошлой недели температура воздуха там значительно повысилась, достигнув даже отметки в +15 градусов выше среднего уровня.

Сообщается, что в отдельных округах в субботу, 21 мая, температура воздуха достигла отметки в +44 градуса. Эта беспрецедентная волна жары может сделать май самым жарким месяцем столетия.

Государственная метеорологическая служба Испании Aemet сообщает, что предупреждения о жаре были сделаны в 13 регионах, в пяти из них температура может вызвать бури.

В Латвии, при этом, напомним, в понедельник во второй половине дня воздух в Латвии прогреется до +16...+20 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

Будет дуть слабый вечер. Преимущественно ожидается солнечная погода, без осадков.

В Риге в понедельник ожидается сухая и солнечная погода, слабый восточный ветер сменит направление на северное. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, на побережье - до +14 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back