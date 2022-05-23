Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

21-летний Шишимарин - первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину. Шишимарин обвинялся в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Александра Шелипова. Уже на первом судебном заседании сержант признал свою вину.

События, которые произошли 28 февраля, по версии обвинения, развивались так: неподалеку от села Гринченково украинские военные разбили колонну, в которой находился Шишимарин, после чего он и еще четверо российских военных захватили машину одного из мирных жителей и поехали на ней в сторону границы.

Вадим Шишимарин в суде ФОТО: BBC

По пути они увидели говорящего по телефону Шелипова, и военный по фамилии Пуфаков приказал Шишимарину убить мужчину, чтобы тот не сообщил о них украинским солдатам. Шишимарин несколько раз выстрелил в него из автомата, Шелипов скончался от пулевого ранения головы в нескольких десятках метров от своего дома.

Уже после убийства Шелипова автомобиль с Шишимариным попал под обстрел, и вскоре он и еще трое военнослужащих решили сдаться в плен.

Защитник Шишимарина Виктор Овсянников в суде настаивал, что сержант поддался давлению двух лиц, которых считал своими командирами, и соблюдал требования устава вооруженных сил России. Приказ, по словам адвоката, 21-летний военный выполнял формально, надеясь что не попадет в человека.

Согласно рассказу самого Шишимарина, услышав приказ прапорщика, он медлил и не стрелял. Тогда к нему обратился другой военный ("неизвестный"), который начал кричать и требовать, чтобы Шишимарин стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - заявил в суде Шишимарин.

В своем коротком последнем слове он принес извинения вдове Шелипова и сказал, что не хотел убивать ее мужа. "Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать, но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен", - сказал он.

Вдова убитого Катерина Шелипова заявила в суде, что хочет, чтобы Шишимарина приговорили к пожизненному заключению, уточнив, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с "Азовстали".

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.