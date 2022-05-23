Пн, 23.05.2022
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SPKC проинформировал о ситуации в связи со случаями заболевания оспой обезьян

Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник в 14:00 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) провел пресс-конференцию, на которой проинформировал о ситуации в Европе и мире в связи со случаями заболевания оспой обезьян.

Это редкое инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Центральной и Западной Африки. Источник инфекции в природе до сих пор неизвестен, но вирус был обнаружен у некоторых грызунов и обезьян, от которых заразились люди. Случаи оспы обезьян среди людей регистрировались и за пределами Африки, что связано с международными поездками и импортом животных.

В настоящее время, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Системы раннего предупреждения и реагирования Европейского союза, случаи обезьяньей оспы зарегистрированы и в странах Европы.

Видео: Запись пресс-конференции

SPKC на пресс-конференции проинформировал об эпидемиологической ситуации в Европе и мире, путях распространения заболевания, необходимых профилактических мерах, работе служб по мониторингу ситуации.

В конференции принимали участие директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков и главный инфекционист Рижской Восточной больницы Людмила Виксна.

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