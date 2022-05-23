SPKC проинформировал о ситуации в связи со случаями заболевания оспой обезьян

Это редкое инфекционное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Центральной и Западной Африки. Источник инфекции в природе до сих пор неизвестен, но вирус был обнаружен у некоторых грызунов и обезьян, от которых заразились люди. Случаи оспы обезьян среди людей регистрировались и за пределами Африки, что связано с международными поездками и импортом животных.