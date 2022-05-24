Год вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске: что потерял Лукашенко

Артем Шрайбман по-прежнему считает, что желание мести было единственным фактором, который власти Беларуси брали в расчет, когда принимали решение об аресте Романа Протасевича. "Они не думали и, кажется, не могли оценить репутационные и санкционные риски, иначе такое решение не было бы принято", - уверен Артем Шрайбман. Напомним, что в 2020 году Протасевич был главным редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta. В ноябре того же года белорусские власти внесли его в список лиц, причастных к террористической деятельности. Заочно на администраторов Nexta были заведены несколько уголовных дел, в частности, за организацию массовых беспорядков и разжигание розни.

Видео: "Все в шоке": Юрист и одногруппница Софьи Сапеги прокомментировали жесткий приговор россиянке

По оценка Шрайбмана, белорусские власти не получили от ареста Протасевича серьезных выгод, которые можно было бы измерить. Внутри страны, уточняет аналитик, они не улучшили свои позиции, а вне ее получили лишь тотальный имиджевый и санкционный ущерб: "Не думаю, что это можно объяснить чем-то, кроме банального желания силовиков наказать тех, кого они считают ответственными за 2020 год".

К концу 2020 года Роман Протасевич, полагает Шрайбман, исчерпал свой координационный и активистский потенциал и не нес угрозы для власти. Не стал он и эффективным пропагандистским инструментом в ее руках: "Не вижу, что он кого-то демотивировал или деморализовал. Интереснее эффект закрытого неба над Беларусью. Именно оно имело больше влияние на страну, чем существование на свободе или посадка Протасевича".

Что с Протасевичем и Сапегой сегодня?

Где в первые дни после задержания находился Роман Протасевич, не знали ни его родители, ни адвокат. Позже он "нашелся" в СИЗО КГБ. Там же была и Софья Сапега, гражданка России. Их дело получило широкий резонанс. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, спустя месяц Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. Следственный комитет заявил, что они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Софья Сапега ФОТО: instagram/sapega sofia/Globallookpress/picture alliance

Софье Сапеге, которая до 23 мая 2021 года не была публичным человеком, предъявили обвинение по семи статьям УК - в том числе, по статье о разжигании вражды и последствиям, которые оно вызвало. Ее назвали редактором телеграм-канала, в котором публиковались личные данные силовиков, судей и чиновников. 6 мая 2022 года девушке вынесли приговор - шесть лет лишения свободы - и взяли под стражу прямо в зале суда.

По каким именно статьям предъявлено обвинение Роману Протасевичу, точно неизвестно. Спустя две недели после посадки самолета МИД Беларуси устроил пресс-конференцию с участием Протасевича, на которой он пытался убедить журналистов, что с ним все в порядке. Позже экс-блогеру, находившемуся под домашним арестом, разрешили пользоваться интернетом. Роман Протасевич завел Telegram-канал, в котором рассказывает о своей жизни. Сейчас, по словам Протасевича, он занимается правозащитной деятельностью, ему разрешено ездить в офис к месту работы.

Если верить написанному, расследование дела Протасевича продолжается, в нем уже больше 100 томов. Также экс-блогер проходит свидетелем "по десятку других" дел. "Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как "эксперта" и человека "с той стороны", - написал он. 9 мая Протасевич сообщил, что женился на девушке, имя которой не называется. По его словам, с Софьей Сапего они расстались еще осенью 2021 года.