LTV: Мыс Колка потерял почти гектар земли

По данным LTV, в последний раз мыс Колка был измерен в 2008 году, и тогда был сделан вывод, что три из 14 гектаров были потеряны, что было внушительной потерей для того времени. На протяжении этого года SIA Kolkasrags не проводила замеров территории. В качестве причины отказа от измерений упоминается изменчивость мыса Колка.

"Какое-то время было так, что лет пять вода приближалась, но это было очень гладко и минимально. И это снова тот год, когда это было так впечатляюще", - сказал LTV директор SIA Kolkasrags Янис Дамбитис.

Передача сообщает, что мыс Колка измеряется стационарным GPS-приемником, который измеряет объект в режиме реального времени. Процесс занимает всего несколько часов, а замер производится при ходьбе по краю берега, разрушенного волнами.

В этом году замеры показывают, что утрачено 0,63 га. Однако и геодезист, и управляющий мысом признали LTV, что, возможно, море получает то, что оно исторически утратило.

"Да, если мы посмотрим 10 000 лет назад, море было там, где сейчас находятся Слитерские Синие горы. Все это генерируется, и сейчас море приближается", - сказал Дамбитис в эфире LTV.

По данным LTV, в настоящее время в земельной книге SIA Kolkasrags зарегистрировано 11 га. После нового измерения вряд ли будут внесены какие-либо изменения, так как это минимально изменит налог на имущество.

Видео: Сюжет передачи LTV на латышском языке