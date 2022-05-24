Страуме утвердили на пост главы KNAB на второй срок: "Консервативные" были против

На заседании правительства представляющие "Консервативных" министр юстиции Янис Борданс, министр сообщения Талис Линкайтс и министр благосостояния Гатис Эглитис голосовали против кандидатуры Страуме.
Как сообщалось, парламентская фракция партии "Консервативные" решила предложить провести новый конкурс на должность главы KNAB, о чем в понедельник заявил журналистам после заседания коалиции лидер партии, министр юстиции Янис Борданс.
По словам министра, такая ответственная должность требует кандидата, отобранного в результате "реального конкурса", на который подали заявки не менее десяти кандидатов. Нынешний глава KNAB Екаб Страуме, выигравший проведенный этой весной конкурс, был одним из двух кандидатов, а другой вообще не соответствовал установленным критериям.
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