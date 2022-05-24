Страуме утвердили на пост главы KNAB на второй срок: "Консервативные" были против

Как сообщалось, парламентская фракция партии "Консервативные" решила предложить провести новый конкурс на должность главы KNAB , о чем в понедельник заявил журналистам после заседания коалиции лидер партии, министр юстиции Янис Борданс.

По словам министра, такая ответственная должность требует кандидата, отобранного в результате "реального конкурса", на который подали заявки не менее десяти кандидатов. Нынешний глава KNAB Екаб Страуме, выигравший проведенный этой весной конкурс, был одним из двух кандидатов, а другой вообще не соответствовал установленным критериям.