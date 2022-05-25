В Ливаны возбуждены уголовные дела за оправдание войны в Украине
В Ливаны возбуждено два уголовных дела за выражение поддержки войне России против Украины, сообщила представитель Государственной полиции (VP) Ласма Курсите.
В Ливаны возбуждено два уголовных дела за выражение поддержки войне России против Украины, сообщила представитель Государственной полиции (VP) Ласма Курсите.
На прошлой неделе, на территории Прейльского района был зафиксирован случай порчи украинского флага, второй случай был связан с выражением поддержки агрессии России против Украины. По обоим случаям возбуждено уголовные дела.
17 мая в полицию поступила информация о том, что мужчина сорвал установленный в поддержку Украины флаг и повредил его. Он агрессивно себя вел и нарушал общественный порядок. Проанализировав записи камер видеонаблюдения, стражам порядка удалось установить личность нарушителя, после чего мужчину задержали.
Курсите сообщила, что мужчина 1975 года рождения подлежит уголовной ответственности за вышеуказанные действия в соответствии со статьей 78 (1) Уголовного закона за действия, направленные на возбуждение национальной, национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды, наказуемой лишением свободы на срок до три года лишения свободы, с временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.
20 мая был констатирован случай, когда мужчина с российским флагом в центре Ливаны выражал поддержку военной операции России в Украине.
Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и провоцирует беспорядки. При проверке личности, выяснилось, что мужчина 1990 года рождения объявлен в розыск за неисполнение решения суда.
В этом случае было возбуждено уголовное дело по 74 статье Уголовного закона о военных преступлениях, которая предусматривает пожизненное лишение свободы или же ограничение свободы на срок от трех до двадцати лет.
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