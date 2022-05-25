В Ливаны возбуждены уголовные дела за оправдание войны в Украине

На прошлой неделе, на территории Прейльского района был зафиксирован случай порчи украинского флага, второй случай был связан с выражением поддержки агрессии России против Украины. По обоим случаям возбуждено уголовные дела.

17 мая в полицию поступила информация о том, что мужчина сорвал установленный в поддержку Украины флаг и повредил его. Он агрессивно себя вел и нарушал общественный порядок. Проанализировав записи камер видеонаблюдения, стражам порядка удалось установить личность нарушителя, после чего мужчину задержали.

Курсите сообщила, что мужчина 1975 года рождения подлежит уголовной ответственности за вышеуказанные действия в соответствии со статьей 78 (1) Уголовного закона за действия, направленные на возбуждение национальной, национальной, расовой или религиозной ненависти либо вражды, наказуемой лишением свободы на срок до три года лишения свободы, с временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

20 мая был констатирован случай, когда мужчина с российским флагом в центре Ливаны выражал поддержку военной операции России в Украине.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и провоцирует беспорядки. При проверке личности, выяснилось, что мужчина 1990 года рождения объявлен в розыск за неисполнение решения суда.

В этом случае было возбуждено уголовное дело по 74 статье Уголовного закона о военных преступлениях, которая предусматривает пожизненное лишение свободы или же ограничение свободы на срок от трех до двадцати лет.