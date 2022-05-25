Ср, 25.05.2022
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Кристап Зутис, боксер

Погоня в Плявниеках, которая могла закончиться трагически

Разбитая машина. ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

На прошлой неделе погоня в Плявниеках могла закончиться тяжелыми или даже фатальными последствиями. В полиции это подтверждают. Причиной погони стало истечение срока техосмотра, который у автомобиля закончился 18 апреля этого года, сообщает программа TV3 Degpunktā.

На улице Руденс водитель Mazda не справился с управлением и врезался в стоявшее транспортное средство, но все же смог продолжить движение. Он повернул на красный сигнал светофора на улицу Келдиша и неоднократно развивал скорость свыше 100 километров в час.

"Он даже немного пролетал над проезжей частью. Но вся авантюра закончилась тем, что перед ним начал ехать автомобиль, препятствовавший его движению", - рассказали в полиции.

Преследуемый мужчина успел спрятаться в одной из многоэтажек на улице Келдиша, но свидетели указали подъезд, куда тот убежал. Полиция обнаружила беглеца на одном из этажей за мусоропроводом. После спринта, уже в изоляторе, преступник уснул. Затем мужчина был сопровожден сотрудником полиции для проверки на алкогольное опьянение.

В настоящее время в отношении водителя Mazda возбуждено семь административных дел, в том числе за вождения без техосмотра, превышение скорости, игнорирование требований полиции. Также возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав.

Видео: Сюжет программы TV3 Degpunktā на латышском языке

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