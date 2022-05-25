"Долг как гражданина России": Галкин пообещал перечислять часть гонораров беженцам из Украины

"Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии. Но считаю, что в нынешнее время просто необходимо осветить деятельность тех, кто помогает нуждающимся в этой катастрофической ситуации. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее", - сказал Галкин.

"Как и обещал, часть денег, которые я заработаю на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины - в фонды, которые помогают беженцам. Я это уже сделал. (...) Обычно я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся в этой катастрофической ситуации", - говорит Галкин в опубликованном видео, призывая помочь и других.

"Я буду продолжать помогать беженцам из Украины. У меня будет много концертов по всему миру. Надеюсь, и в России. (...)

Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее",

- отметил юморист.

Как сообщалось, 24 февраля, в первый день вторжения России в Украину, Галкин публично выразил свое несогласие с этим. Позднее, 2 марта, юморист опубликовал в своем Instagram видео из Архангельска, на котором его поклонники после антивоенного заявления артиста требовали вернуть им деньги за билеты на его выступление.

Ходили слухи, что Галкин вместе с семьей уехал из России. Как сообщают российские СМИ, 28 февраля Примадонна с супругом и близнецами Гарри и Лизой были замечены в аэропорту Внуково в Москве. С тех пор семья проживает в Израиле.

Сама Пугачева после начала войны разместила в своем Instagram видео с речью архиепископа, который говорит, что с тех пор, как Пугачева покинула Россию, воздух стал чище. Однако певица опровергла слухи: "Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник".