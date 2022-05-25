ВСУ сбили самолет с российским генерал-майором

Генштаб ВСУ заявил о том, что 22 мая ими был сбил самолет Су-25, не уточнив подробности.

Однако присутствие генерал-майора Боташева на борту самолета подтвердили трое бывших подчиненных Боташева, пожелавшие остаться неизвестными.

После известия о том, что ВСУ сбили самолет, в различных Telegram-чатах стали появляться сообщения, что погиб именно Боташев. В одном из чатов так описывался момент атаки на самолет: "Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАРы (неуправляемые авиационные ракеты. - Би-би-си), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё".

Кто такой генерал Боташев?

Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, окончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала, сообщает Русская служба BBC.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.

Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.

"Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.

Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.

В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. На момент этой публикации Боташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСААФ региона на странице авиационного кадетского класса "Балтийские крылья".

Пока непонятно, почему отставной генерал-майор участвовал в войне в Украине.

Минобороны России пока никак не прокомментировало смерть генерал-майора.