ВСУ сбили самолет с российским генерал-майором
Украинские силы над Луганской областью сбили самолет Су-25, которым управлял генерал-майор российской армии в отставке Канамат Боташев, сообщает Русская служба BBC.
Украинские силы над Луганской областью сбили самолет Су-25, которым управлял генерал-майор российской армии в отставке Канамат Боташев, сообщает Русская служба BBC.
Генштаб ВСУ заявил о том, что 22 мая ими был сбил самолет Су-25, не уточнив подробности.
Однако присутствие генерал-майора Боташева на борту самолета подтвердили трое бывших подчиненных Боташева, пожелавшие остаться неизвестными.
После известия о том, что ВСУ сбили самолет, в различных Telegram-чатах стали появляться сообщения, что погиб именно Боташев. В одном из чатов так описывался момент атаки на самолет: "Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАРы (неуправляемые авиационные ракеты. - Би-би-си), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё".
Кто такой генерал Боташев?
Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, окончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала, сообщает Русская служба BBC.
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.
Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.
"Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.
Тогда же выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.
В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.
После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. На момент этой публикации Боташев все еще упоминался в разделе руководства ДОСААФ региона на странице авиационного кадетского класса "Балтийские крылья".
Пока непонятно, почему отставной генерал-майор участвовал в войне в Украине.
Минобороны России пока никак не прокомментировало смерть генерал-майора.
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