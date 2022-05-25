Памятник в парке Победы будет демонтирован до 15 ноября

Законопроект, поддержанный перед первым чтением в Сейме, предусматривает, что органы местного самоуправления не позднее 15 ноября текущего года демонтируют объекты, прославляющие советский и нацистский режимы. Это касается и памятника в парке Победы в Риге.

Комиссия рассмотрела предложенные рабочей группой поправки к законопроекту. Одна из идей заключается в том, что органы местного самоуправления имеют право инициировать демонтаж объекта независимо от принадлежности объекта и без согласования с собственником или законным распорядителем земли или объекта.

Закон также предусматривает, что памятник в парке Победы в Риге может быть демонтирован. Другие подлежащие демонтажу объекты, отвечающие установленным законом критериям, определяются Кабинетом министров.

Новый закон запрещает установку в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, отвечающих хотя бы одному из следующих критериев: памятник прославляет оккупацию СССР или нацистской Германии, связанное с ней событие или лицо, идеологию тоталитаризма, насилия, военную агрессию и идеологию войны, а также включает в себя символы советской власти или нацизма.

Однако в законопроекте подчеркивается, что он не распространяется на памятники, памятные знаки, мемориальные доски, памятные места и иные объекты, расположенные в местах захоронения погибших воинов, а также на мемориалы памяти жертв советского или нацистского террора.

Кроме того, комиссия постановила, что населению должна быть предоставлена ​​возможность не только жертвовать средства, но и оказывать услуги по сносу памятников, прославляющих оккупационный режим.

Комиссия поддержала предложение внести законопроект на рассмотрение Сейма в первом чтении, документ направлен в срочном порядке.